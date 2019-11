Frajeři si musí uvědomit, že tohle je jejich džob, nešetřil hráče Straka

A trenér František Straka byl po páté porážce bez vstřeleného gólu pořádně nakvašený. Hráče nijak nešetřil. „Někteří tam na hřišti chrápou, nebo jsou dokonce uražení. Frajeři si musejí uvědomit, že tohle je jejich džob. To, co produkují... Někdo tam jen máchá rukama a dává najevo, že on za to nemůže. To mi hlava nebere," láteřil po vysoké porážce Straka.

„Je to furt dokola, věnujeme se tomu na tréninku, cvičíme to, ale pak přijde zápas a jsme v křeči. Pak už nejede hlava, přijdou zbytečné chyby. Těžko se mi to komentuje," pokračoval.

Utkání nevyšlo ani brankáři Martinovi Pastornickému, který se v minulém utkání proti Jablonci vrátil místo chybujícího Hrdličky do branky Karviné. Podíl měl na prvním gólu, druhý jde na jeho vrub zcela. „Totálně zaspal. Všichni známe Fleišmana a určitě ho zná i Pastornický. Musí si to pohlídat, ten gól nás zdecimoval," upozornil Straka.

Daniel Holzer z Ostravy pálí na brankáře Karviné Martina Pastornického. Vlevo Pavel Dreksa z Karviné.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Reprezentační pauza přichází doufám v pravý čas, protože jsme zdecimovaní. Nevyhráváme, nedáváme góly, musíme najít příčinu. Je to o kvalitě, která nám někdy chybí," povzdychl si Straka.

Souboj sedmé Ostravy s předposlední Karvinou vyprodukoval hrdiny pouze na domácí straně. Své dva první góly v lize si připsal stoper Jakub Pokorný, gólem a asistencí se na pohodovém vítězství podílel kapitán Baníku Jiří Fleišman. „Karviná se rvala, bojovala, ale zvládli jsme to velmi dobře a pomohli si standardkami," vykládal Fleišman.

Zleva Ondřej Lingr z Karviné a Jiří Fleišman z Ostravy.

Jaroslav Ožana, ČTK

Poprvé ostravský kapitán do osudu slezského derby promluvil po ostrém fauly karvinského stopera Kouřila, který trefil kopačkou do hlavy útočníka Baníku Smolu a s krvavým zraněním jej poslal ze hřiště. Fleišman odpověděl nejlépe, jak mohl. Skvělým centrem našel Pokorného, který z voleje poslal balon do sítě a mohl jít slavit první ligový gól.

„Poky si tam fantasticky naběhl a pak už stačilo jen trefit," popisoval Fleišman a vrátil se i k faulu Kouřila. „Tu nohu dal hodně vysoko, i když je vysoký. Smolič nešel nějak hlavu dolů, prostě si chtěl balon jenom posunout hlavou. Má tam asi šest stehů a myslím si, že žlutá karta je za tohle velmi málo," divil se ostravský levý obránce.

Tomáš Smola z Ostravy s krvavým zraněním na hlavě po srážce s Martinem Kouřilem (vlevo) z Karviné.

Jaroslav Ožana, ČTK

Divit se mohl ve druhém poločase i Pastornický, když mu Fleišman z přímého kopu zakroutil balon přímo k tyči. „Měl ve zdi jen dva lidi a stál docela mimo. Tak jsem to zkusil," usmíval se Fleišman. Hostující brankář Martin Pastornický se mohl uvztekat, chybu už ale nenapravil. „Trefil to do vinglu, počítal jsem s tím, ale nečekal jsem, že to trefí až tak skvěle," přiznal. „Je to pořád dokola. Porážíme se sami. Nechápu to, dostáváme góly jen ze standardek, a přitom tam máme takové chlapy!" zlobil se brankář Karviné.