Lischkovi návrat do Jablonce zčernal: Když vedete 2:0, bod je málo

Poprvé po přestupu do Sparty se vrátil do Jablonce a už krátce po úvodní čtvrt hodině David Lischka s parťáky slavil druhý gól na 2:0. Přesto si tři body ze Střelnice neodvezl. Jablonec po pauze zabral a dokázal srovnat na 2:2.

„Když vedete 2:0, bod je málo. Pocity jsou teď špatný, chtěli jsme tady vyhrát. Věděli jsme, že kdyby se to povedlo, Jablonec bychom v tabulce přeskočili. Bohužel jsme remizovali," hlesl sparťanský obránce David Lischka.

Rozdíl mezi Severočechy a Letenskými nakonec v tabulce zůstal i po 16. kole tříbodový, přestože po dvaceti minutách hry tomu nenasvědčovalo vůbec nic. „Do utkání jsme vstoupili dobře, vedli jsme 2:0, což je určitě na půdě Jablonce dobrý výsledek," poznamenal Lischka po trefách Libora Kozáka a Martina Frýdka, kteří zařídili slibný poločasový náskok o dva góly.

Libor Kozák ze Sparty se raduje z prvního gólu utkání.

Radek Petrášek, ČTK

„V šatně jsme si říkali, jak vstoupit do druhé půle. A stal se úplný opak. Dostali jsme kontaktní gól, Jablonec byl na koni, zvedli se lidi a vyústil z to gól na 2:2," hořekoval Lischka.

„Musíme to dohrávat lépe, hrát zkušeněji a zachovat chladnou hlavu. Po zisku balonu jsme ho pak vlastně vůbec neudrželi a valilo se to na nás. Nezvládli jsme to, musíme si z toho vzít ponaučení a v dalším zápase navázat na předchozí výsledky a další utkání vyhrát," burcoval.

Střídající hráči Jablonec pozvedli

Za Jablonec se trefili střídající hráči Jan Matoušek s Janem Chramostou, ještě v minulé sezoně Lischkovi spoluhráči. „Věděli jsme, že Jablonec nemá co ztratit, když prohrává 0:2 a že to nějak oživí. Oba kluci mají svou kvalitu, určitě to oba zvedli," uznal hráč Sparty, který litoval rychlé kontaktní branky hned zkraje druhé půle po nedorozumění v defenzívě, kdy Ladislav Krejčí nechtěně míč přiklepl Matouškovi.

Zleva Matěj Hanousek ze Sparty a Miloš Kratochvíl z Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

„Ještě se na to musíme podívat. Krejda říkal, že to chtěl sklepávat ještě na mě, ať to odpálím já, ale jak jsem byl v pohybu dozadu, nezareagoval jsem na to. Takové situace bychom měli sehrát jednodušeji. Bohužel to zpátky nevrátíme, musíme se otřepat a jít dál," konstatoval.

„A Chram? Podle mě to už zase pět let takhle netrefí, jestli to nebyla jeho poslední taková trefa," popíchnul bývalého parťáka, který vyrovnal patičkou z jedenácti metrů.

V hlavičkovém souboji Libor Kozák (vlevo) ze Sparty a Miloš Kratochvíl z Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

Už v nastaveném čase pak domácí slavili třetí trefu, jenže zásah Doležala po souboji s Lischkou sudí neuznal kvůli útočnému faulu.

„Spadl jsem, cítil jsem kontakt od Dolyho, že mě tam odžďuchnul. Nevím, jestli to bylo správně zapískané, ale rozhodčí zapískal," uzavřel Lischka po zápase, ve kterém se Sparta třásla i o bod, přestože vedla v 17. minutě 2:0.