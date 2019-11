Příbramský kanonýr Slepička se vrací: Musíme začít dávat góly. I v tom chci mužstvu pomoci

Příbram počtvrté v řadě nedala doma gól. S jakými úkoly jste šel na hřiště?

Podržet vpředu míč a dát gól. To se mi bohužel nepodařilo, i když tam nějaké náznaky byly, vyložená šance ale žádná. Větší jsme měli už před mým příchodem, takové musíme dávat.

V neděli slavíte osmatřicáté narozeniny. Bod asi není dárkem, jaký jste si představoval...

To rozhodně není. Radost mám ale z toho, že jsem zase zdravý a můžu být s klukama v kabině. V zápasech s týmy kolem nás musíme rozhodně vyhrávat, s Karvinou jsme dokonce doma prohráli. Porazit jsme měli nejen ji, Opavu, ale i Zlín a Olomouc. Bohužel se to nestalo. A co nám také hodně chybí, jsou body z venkovních zápasů. Nemáme na podzim ani jediný, i to musíme změnit. Po reprezentační pauze jedeme na Bohemku, na jaře jsme tam vyhráli. Ideální by bylo navázat.

Co tomu nejvíc chybí, abyste zase stříleli góly jako v úvodu podzimu?

Lehkost a pohoda... V zakončení jsme nervózní, chybí pak i finální přihrávka. Někdy i ten kousek štěstíčka. Náš problém není v technickém provedení, ale spíš v hlavě, tedy psychice.

Zleva Dominik Simerský z Opavy a Michal Škoda z Příbrami.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Dá se s tím něco dělat?

Makat a zlomit to. Nic jiného. Nejsme první mančaft, který něco takového potkalo, ale nikdo nám z toho nepomůže, to musíme sami. Je fajn, že jsme se zaměřili na nulu vzadu, to se alespoň doma daří, ale teď musíme přidat na druhé straně hřiště. Když si každý splníme úkoly, s nimiž jdeme na hřiště, úspěch přijde.

Podzim Příbram začala velmi dobře, Jablonci dala dokonce čtyři góly. Po zářijové reprezentační pauze góly odešly. Mohou se po nadcházející listopadové pauze vrátit?

Věříme, že přijdou! Uděláme všechno pro to, aby se vrátily. Máme teď čas zapracovat na finální fázi a zakončení.

Není příčinou té nervozity i deka, která může na mužstvu po nepovedených výsledcích ležet?

Nemám pocit, že by na nás ležela deka, a pokud ano, musíme ji co nejrychleji shodit!

Za podzim jste nastoupil podruhé, a jen na dvanáct posledních minut. Vydržel byste už celý zápas?

Určitě. Odehrál jsem devadesát minut za rezervu, troufl bych si i na ligu. Před tím jsem návrat nejspíš uspěchal a odnesl to přitahovač svalu ve stehně. Sbírám minutáž, jsem už trpělivý. Důležitá pro mne je důvěra vedení klubu a trenéra, ti mě podporují. Chci být na hřišti pro mužstvo co nejplatnější. Teď už jsem stoprocentně zdravý.