Zelenobílí velebí střídající hráče. První poločas utkání se Spartou ještě zdaleka neskončil, Jan Chramosta s Janem Matouškem se však už začali chystat na ten druhý. Věděli, že do něj oba naskočí od první minuty, aby se pokusili zvrátit nepříznivé skóre 0:2. To se jim nakonec po pauze povedlo, Jablonec s Letenskými remizoval 2:2 .

„Při rozcvičení jsme si s Chramem říkali, že to otočíme," usmíval se Matoušek. „Je pravda, že to zaznělo, otázkou však je, jak moc to bylo míněno vážně," culil se jeho parťák Chramosta. „Ukázalo se však, že jsme od toho daleko nebyli. Kdyby nám uznali třetí gól, byl by to neskutečný obrat," připomněl trefu Jakuba Jugase z poslední minuty, kterou hlavní sudí Pavel Královec neuznal kvůli spornému útočnému faulu Martina Doležala při souboji s Davidem Lischkou.

„Trenér Rada si už dokonce sundal svetr a běžel slavit... Asi tam byl před Jugym faul, je to jen škoda. Po první půli bychom bod brali, ale po druhé bychom chtěli tři," dodal Matoušek.

Zleva Matěj Hanousek ze Sparty a Miloš Kratochvíl z Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

Ale i vyrovnání je ze severočeského pohledu úctyhodné. Matoušek se trefil po dvou minutách na hřišti, Chramosta vyrovnával čtvrt hodiny před koncem. Branku vstřelil efektní patičkou. „Zakončoval jsem instinktivně. Po centru z levé strany jsem ani nic moc jiného dělat nemohl. Nastavil jsme nohu a zapadlo to krásně za tyčku," popsal pro Jablonec euforický moment.

Trenéru Petru Radovi vyšla znamenitě střídání. „Nechtěl jsem střídat už v průběhu prvního poločasu, v závěru jsme to trochu vyrovnali, Sparta větší šanci neměla, stejně jako my. V poločase byla trochu bouřka, už před ním jsem se rozhodl, že budeme střídat a udělali jsme dvě změny a dali tam dva ofenzivní hráče," popsal Rada. „Strhli jsme tým i lidi a troufám si říci, že jsme sahali po vítězství," pochvaloval si Chramosta.

V první půli tomu však nenasvědčovalo zhola nic. Tomáš Hübschman byl kvůli zdravotnímu stavu jen na lavičce a jeho spoluhráči často kazili. Brzy zaslouženě ztráceli o dva góly. „Začátek byl hrozný. Chyběl nám pohyb a odvaha dopředu. Naštěstí to skončilo jen 0:2, do druhé půle naskočil úplně jiný tým a zaslouženě jsme vyrovnali," poznamenal Chramosta. „Myslím, že chyběl pohyb, měli jsme málo náběhů. Sparta byla také aktivnější než ve druhé půli," dodal Matoušek. Radost mu kazilo jen nucené střídání kvůli zranění, které ohrožuje jeho účast na zápasech reprezentace do 21 let.

„Až vyšetření ukáže, ale píchlo mě ve stejném místě, kde jsem byl zraněný. Nevím, jestli to byla nějaká křeč nebo se to opět natrhlo," uzavřel Matoušek.