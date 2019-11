Půl hodiny a bylo po zápase. „Proti Plzni se hraje těžko v jedenácti, natož v deseti,“ pokoušel se zůstat nad věcí liberecký kouč Pavel Hoftych, i když dění ve 30. minutě ho muselo pořádně vytočit. Aby ne, když dva verdikty sudího Proskeho vynesené v rychlém sledu měly dopad na celý další průběh střetnutí. „Mohli jsme hrát v přesile, namísto toho jsme šli do oslabení. Tak to tady je,“ povzdechl si tedy za trenéra Tomáš Malinský, jeden z aktérů inkriminovaných situací, jež se ve Štruncových sadech v oné minutě či dvou odehrály.

Právě Malinský unikal krátce před naplněním úvodní půlhodiny plzeňském Romanu Hubníkovi. A unikal mu zdárně, takže domácí kapitán zaskakující v obraně namísto distancovaného Brabce ho poslal k zemi. A nijak přitom nehleděl, že jednu žlutou už předtím vyfasoval.

„Šlapák do kotníku. A jednoznačně bez snahy odehrát balon, protože tam byl pozdě," lakonicky glosoval Hubníkův zákrok trenér Pavel Hoftych.

Trenér Liberce Pavel Hoftych během utkání v Plzni.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Měl dostat druhou žlutou a jít ven."

Hlavní rozhodčí Zbyněk Proske však nic. Jeho asistent David Hock už teprve nereagoval, i když Hubník fauloval Malinského přímo před ním.

„Rozhodčí probíhal okolo a měl situaci jako na talíři," netajil faulovaný Malinský, jak moc je rozladěný a frustrovaný. „Zvláště když jsem všechno viděl zpětně na videu."

Brankář Liberce Filip Nguyen chytá míč před plzeňským útočníkem Michaelem Krmenčíkem. Vlevo přihlíží liberecký Taras Kačaraba.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Proske však zákrok vidět nechtěl, zato když se střelec vedoucího libereckého gólu Alexandru Baluta proti jeho slepotě ohrazoval, obdařil ho okamžitě žlutou kartou, aby si uvědomil, kdo je na hřišti pánem.

Rázem totiž viděl a slyšel moc dobře.

A za pár desítek vteřin viděl stejně dobře, jak Baluta fauluje domácího Kayambu, a pro přestupek neměl sebemenší pochopení.

Hráči Plzně se radují z gólu proti Liberci. Zleva Lukáš Kalvach, Radim Řezník, Roman Hubník, autor branky Roman Procházka a David Limberský.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Druhou žlutou mu ukázal okamžitě.

Tentokrát právem.

"A my místo početní přesily rázem hráli v oslabení," příčil se Malinskému dvojí Proskeho metr.

Liberecký kouč Pavel Hoftych se v ten moment na lavičce raději krotil, protože jeden trest za žluté karty už si v lize odseděl, zato jeho asistent Pavel Medynský vystartoval. A samo sebou mu Proske přiběhl dát také žlutou.

Trenér Liberce Pavel Hoftych během utkání v Plzni.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„I tak jsme se i v deseti snažili se zápasem ještě něco udělat, ale druhá inkasovaná branka nás vykolejila. Zvlášť když přišla těsně před odchodem do kabin," musel Pavel Hoftych uznat, že pak už bylo všechno jedna velká marnost, kterou třetí gól už jen podtrhl.

„Poměr oné jedné minuty byl pro nás nefér," dával si pozor, aby volil správná slova.

„Názor na ni samozřejmě také mám, ale kdybych ho řekl na plnou pusu, nedopadlo by to dobře," byl stejně tak opatrný gólman Severočechů Filip Nguyen. „Prostě to byla minuta, která ovlivnila celý zápas. Dopadl tudíž, jak dopadl."