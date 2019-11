Jen si blufuj, kamaráde. Souček gólmanovi neuvěřil a stíhá Komličenka

Role klíčového muže mistrovského týmu jako by mu nestačila. Kapitán fotbalové Slavie se momentálně sápe také po koruně krále střelců. Po šestnácti ligových kolech má spolu se sparťanem Kangou a plzeňským Krmenčíkem na kontě osm gólů a chybí mu už jen jediná trefa na vedoucího Komličenka z Mladé Boleslavi, obhájce z minulé sezony. „Tabulku střelců nesleduji, jsem defenzivní záložník. Udělám si legraci, zasměju se, ale na kanonýry nekoukám. Spíše na týmový úspěch,“ ujišťuje Tomáš Souček.

K výhře nad Teplicemi (3:0) jste přispěl prvním gólem z penalty. Minule s Baníkem jste ji přitom neproměnil.

Přesně tak, ale s Ostravou naštěstí už za jiného stavu. Bylo to nepříjemné. Po každé neproměněné penaltě je těžké jít kopat znovu. Dvakrát za sebou nedat už není dobré. Brankář mi navíc řekl, že zůstane stát, tak jsem chvíli přemýšlel, kam to kopnu. Věřil jsem, že skočí.

Gólmanovi jste neuvěřil a kopl na střed...

Měl jsem střelu doprostřed v hlavě. Obzvláště, když mi to řekl. Doufal jsem, že skočí.

💬 „Dobře jsme od Koliho rozehrávali. Mezihra také nebyla špatná, v šestnáctce jsme byli ale zbrklejší. Druhý gól měl přijít dříve,“ říkal po #slatep pro #slaviatv střelec úvodního gólu Tomáš Souček.



📺 OHLASY ➡️ https://t.co/vLrjTEeYnu pic.twitter.com/qD0LZjG7Ms — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 10. listopadu 2019

Je běžné, že na vás gólmani před penaltou mluví a snaží se vás tak rozhodit?

Málokdy. Každý brankář dělá něco jiného. Někdo skáče od tyče k tyči, někdo stojí na jedné straně, jiný kope do míče. Každý v zápalu boje dělá, co umí.

Ptal jste se pak Grigara, proč nezůstal stát?

Říkal, že fakt chtěl zůstat, ale jsem rád, že pak skočil.

Nebyla po Baníku ve hře změna exekutora?

Bavili jsme se o tom, ale vždycky je podstatné, jak se kdo cítí. A já se proti Teplicím cítil výborně, tak jsem na penaltu šel znovu. Pokud bych se cítil špatně, šel by někdo jiný.

Můžete být spokojený, byl jste u všech tří gólů.

Z osobního pohledu se mi utkání povedlo. Hlavní je ale týmový úspěch. V minulé sezoně jsem dal třináct gólů. S nimi je to nahoru-dolů. Teď mi padají, snad to bude pokračovat, abych týmu pomohl co nejvíce.

Máte zatejpované koleno. V jakém zdravotním stavu jste před srazem reprezentace.

Koleno mám ještě z Plzně. Už jsem s tím odehrál dva zápasy, starám se o něj spíše preventivně. Před reprezentací snad žádný problém není, budu konzultovat s doktory. Věřím, že budu normálně připraven.