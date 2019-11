Na Spartě chceme vyhrát, i když je klubem mého srdce, říká českobudějovický obránce Sivok

Těšíte se hodně na Letnou, kde jste prožil krásné chvíle, ale jedete tam jako soupeř?

Moc se těším, pro mne je to specifický zápas, velký svátek. Navíc to bude spojené s oslavou 126. výročí od založení Sparty. Potkali jsme se s ní nedávno v poháru a porazila nás 4:0. Neválcovala nás, ale spadlo jí tam snad všechno, co kopla na bránu. My jsme svoje šance neproměnili, tak to ve fotbale chodí. Na Letné to je něco úplně jiného, věřím, že přijde alespoň patnáct tisíc diváků a vytvoří skvělou atmosféru. Pro mne to tam může být poslední zápas, a to i proti Spartě. Kdo ví, co bude příští rok. Zatím jsme dohodnutí, že dohraji tuto sezónu, pak se uvidí.

Vy jste na Letné jako ryba ve vodě, ale atmosféru tam nemusejí unést někteří mladší nebo méně zkušení hráči...

Je pravda, že na takovou atmosféru nejsou zvyklí, ale trenér David Horejš dokázal hráče přesvědčit o správnosti naší cesty, aby si věřili. Snažíme se hrát fotbal, ne nakopávanou. Držíme spolu. Výsledky to dokazují, pět zápasů v řadě jsme vyhráli. Kluky může atmosféra a samotná Letná buď nabudit k velkému výkonu, ale někoho třeba i srazit. Věřím v to první. Na Letné hrajete jednou za rok, nebo i za kariéru, chcete se ukázat. Pochopitelně respektujeme velkou sílu Sparty, kterou se prezentuje hlavně doma.

Tomáš Sivok

Netajíte, že Spartu máte v srdci. Bude pro vás osobně hodně těžké hrát proti klubu, s nímž jste zažil oslavy tří titulů?

Můj tatínek je sparťan, vztah ke Spartě mám po něm. Fandím jí odmala. Proto si vážím, že jsem za ni mohl hrát a získal s ní tituly. V Besiktasi Istanbul jsem toho odkopal víc, získal jsem s ním titul a dvakrát Turecký pohár, ale Sparta je pro mne mnohem víc. Teď ale hraji za Dynamo, kde jsem vyrostl, a jsem mu za mnohé vděčný. Mám tenhle klub rád, snažím se mu pomáhat na hřišti, v kabině i v jeho zázemí. Na Spartu se těším, ale jedu na Letnou vyhrát.

Zmínil jste rekordních pět vítězství Dynama v řadě v nejvyšší soutěži. Co musíte na Letné předvést, aby šňůra neskončila?

Musíme hrát fotbal, jaký jsme předváděli v těch pěti utkáních a mít i kousek štěstí. Pro bod tam nejedeme. S klukama jsme si v kabině už řekli, že na Letné nebudeme jako sparingpartner nebo kompars oslav. Na konci zápasu uvidíme, na co náš výkon bude stačit.

V čem je tajemství těch pěti vítězství?

Žádné tajemství v tom není. Je za tím především práce trenéra Horejše a jeho asistentů. Přesvědčil hráče, aby si věřili, hráli to, co umí. Uvěřili mu a víc si dovolí. S každým úspěchem pak roste zdravé sebevědomí. Jsme kompaktní, kabina drží spolu, zlepšili jsme defenzívu i ofenzívu, dáváme góly, všichni makají naplno. Do zápasů chodíme s cílem ho vyhrát doma i venku. Horina je výborný trenér, může klidně vést velký klub. Je náročný, ale velice spravedlivý a férový. Nestrpí, aby někdo v tréninku, natož pak v utkání nemakal naplno. Hned ho stáhne z placu. Byl zarputilý jako hráč a tuhle vlastnost si vzal i do trenéřiny.

Tomáš Sivok s manželkou Michaelou, dcerou Megan a synem André Thomasem na dovolené.

Archiv Tomáše Sivoka

Takže právě trenér má výrazný podíl na dobrých výsledcích?

Přesně tak! Fotbalem žije čtyřiadvacet hodin denně. V neděli v deset večer mi zavolá, že mi poslal video, abych se podíval, co jsme, jak udělali a co je podle mne špatně. Nemá problém vyslechnout názor hráče. Přitom základ kádru tvoří kluci, kteří vykopali postup z druhé ligy. Přišli jen dva důchodci, myslím sebe a gólmana Jardu Drobného, povedlo se získat střelce Ivana Schranze, obránce Benjamina Čoliče, další forvard Michael Rabušic je zraněný, a to nám odešel tvůrce hry Lukáš Provod. Smekám před klukama, jak to zvládají.

Trenér chválí vás a Drobného jako velký přínos na hřišti i v kabině, jak to cítíte vy?

Ještě aby nás nechválil, když jsme spolu hrávali! (smích) Přinášíme do týmu zkušenosti. S Jardou si klidně při tréninku vynadáme, říkáme si věci na rovinu. Ostatní kluci nás respektují, berou naše názory i rady. My se na ně nepovyšujeme, což jsem třeba v Dynamu ve svých začátcích od některých starších hráčů zažil. To mi rozhodně nahoru nepomáhalo, ale bylo to dané i dobou, v níž jsem začínal. Vrátím se zase k Horinovi, on si vybírá hráče i podle charakteru. Nechce mít v týmu primadony.

Vykají vám mladí?

Ježišmarjá to ne! To by dostali facku! Neumím si představit, že by někdo na hřišti volal: ,Pane Sivok, prosím, přihrajte mi.´ (smích) Jsme spoluhráči, jsme si rovní. Pochopitelně se s námi staršími baví trochu jinak než mezi sebou, ale to je ten přirozený respekt. Ten si nevynutíte.

Vůdcem kabiny jste vy, nebo Drobný?

Hlavním vůdcem kabiny je Ivo Táborský. Je tu několik let, mladší kluci ho dobře znají. Velké slovo má kapitán Jirka Kladrubský. Pochopitelně váhu má i to, co řekneme s Drobasem. My to řídíme hlavně na hřišti. Každý máme v týmu svoji roli.

Do Dynama jste se vrátil po šestnácti letech, koho jste tam kromě tehdy spoluhráče Horejše z té doby potkal?

Další z tehdejších spoluhráčů Martin Vozábal je sportovním manažerem, Standa Marek správcem stadiónu, u mládeže pracuje Roman Lengyel. Jirka Kladrubský, s nímž jsem se potkal krátce, je stále spoluhráč. Pánové Čadek a Skála už tehdy v Dynamu funkcionařili.

Když porovnáte českou ligu třeba s tureckou nebo izraelskou, jak z toho vyjde?

Turecká je o něco výš. Izraelská je daleko víc kombinační, potkáte možná dva kluby ze dna tabulky, které hrají nakopávanou. Ostatní se snaží o fotbal. V Česku mě překvapilo, že hodně týmů, lepších než jsme my, často jen nakopává balóny dopředu, nehrají kombinačně. To neplatí o Slavii, Spartě, Plzni. Česká liga je hodně soubojová a nehraje se tu na riziko.

Rýsovaly se vám ještě nějaké nabídky ze zahraničí?

Něco se objevilo ze Švýcarska, ale to mne zajímalo z pohledu rodiny, i proto, že bych se naučil jazyk, zase bych se posunul, a získal nějaké kontakty. Ale nedopadlo to. V úvahu pak přicházely jen Sparta a Budějovice. Pro vedení z Letné jsem byl už moc starý. Dynamu snad mám ještě co dát. Jsem tady doma a už tu zůstanu.