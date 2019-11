Trenér brankářů hrdinou z Letné. Drobný si přesto vyčítal druhý gól. Měl jsem ho mít, uznává

Domů se čtyřicetiletý Jaroslav Drobný vrátil po osmnácti letech. Mistr Evropy do 21 let z roku 2002 za tu dobu prošel čtyři země - Řecko, Anglii, kde si ale Premier Legue nezachytal, Nizozemsko a víc než dvanáct let strávil v Německu. V létě se kruh uzavřel. „Přišel jsem pomoci Dynamu České Budějovice, kde jsem začínal,“ pravil skromně. V pátečním duelu proti Spartě vychytal Dynamu bod za remízu 3:3...

Dynamo šest kol v řadě neprohrálo, co jste začal chytat. Po pěti vítězstvích přišla remíza na Letné se Spartou. Jaký to pro vás byl zápas?

V mém věku si to člověk musí na Letné užít (úsměv). Mohl to být můj poslední zápas na tomto stadionu. Od malička jsem fandil Spartě, táta mě sem vozil už jako malého kluka. Jednou jsem tu ale dostal snad sedm gólů, to jsem už nechtěl dopustit (v lize jich dostal 5 v srpnu 2000 - pozn. autora). Ten páteční zápas byl ale krásný i pro lidi.

Třikrát jste vedli. Věřil jste, že výsledek 3:2 už udržíte?

My jsme sem jeli s pokorou a respektem, ale chtěli jsme na Letné vyhrát. Věřil jsem, že to zvládneme. Věděli jsme, že nemůžeme zalézt, individuální kvalita Sparty je jednoznačně vyšší. Smekám před našima klukama. Byli jsme blízko.

Vyčítáte si některý ze tří gólů, které jste dostal?

Jednoznačně ten druhý od Plavšiče. To jsem měl chytat. Myslel jsem, že balón letí vedle. Takové góly bych neměl dostávat.

Spartě jste zmařil několik šancí, kterého zákroku si nejvíc vážíte?

To je úplně jedno. Každý zákrok, kterým brankář zabrání gólu, je důležitý. Podstatné bylo, že jsme si pohlídali jejich útočníky Kozáka a Tetteha. Ti jsou velmi nebezpeční a také výborní hlavičkáři. Tři góly jsme dostali, ale tři dali. Škoda, že jsme nevyhráli, ale mohli jsme i prohrát. Beru ten zápas pozitivně, mně se líbil.

Třetí gól dal David Ledecký po vašem dlouhém výkopu, to je nacvičený signál?

Není nacvičený, je to jednoduché pravidlo. Když je vpředu jeden náš hráč na jednoho soupeřova, jsme domluvení, že budu balon dávat za obranu, David Ledecký, Ivan Schranz nebo Patrik Brandner běží do volného prostoru. To je logické řešení a na Letné nám to vyšlo.

Připustíte, že Sparta vám pomohla i svými individuálními chybami?

Fotbal je o chybách, a v první lize se trestají, jinak by zápasy končily 0:0. Já zase pomohl Spartě svojí chybou při jejím druhém gólu.

Váš protějšek Milan Heča dostal gól z trestného kopu poměrně z velké dálky. Postavil si špatně zeď, nebo v čem udělal chybu?

To nechci hodnotit, viděl jsem to z dálky, ne dost dobře. Okolností může být víc. Třeba i míč. Ten, s nímž se hrálo na Letné, je nepříjemný. Nad tím bych se pozastavil. My jsme asi jediná liga, kde se nepoužívá jeden typ míče, ale každý tým hraje s jinými. Máte čtyři druhy míčů Adidas, dva tři druhy Nike, k tomu Pumy a jiné značky. To je tragédie. Ať chcete nebo ne, každý míč se chová jinak, rozdíly jsou velké. To není výmluva, ale fakt. Nemohu proto říct, jestli Heča udělal chybu, je to kvalitní gólman. A navíc Benjamin Čolič umí trestňáky dobře kopnout. Má nepředvídatelnou střelu, která se špatně chytá, to znám z tréninků.

Kde se to v Dynamu bere, šest kol neprohrálo...

Když srovnám tréninky a výkony kluků z léta, kdy jsem přišel a teď, je to obrovský rozdíl. Časem kluci začali chápat, co po nich trenér chce. Naše hra má smysl. Klobouk dolů před mančaftem, a hlavně před trenérem Davidem Horejšem, co dokázali. A vážím si velice všech lidí kolem mužstva. Kdybyste viděl, v jakých podmínkách trénujeme, i když máme hezké tréninkové centrum... Máme ale jeden z nejmenších rozpočtů v lize. To, co se daří, je úžasné.

Byl to pro vás v tomto ohledu velký šok, když jste přišel z Německa do Dynama?

Šok to byl, ale věděl jsem, do čeho jdu. Srovnávat podmínky s Bundesligou by byl nesmysl. Ale společně s Martinem Vozábalem, generálním manažerem Dynama, trenérem Davidem Horejšem a Tomášem Sivokem, který také mužstvu ohromně pomáhá i na hřišti, se snažíme některé věci měnit k lepšímu. Pomalu se to daří.

Tomáš Sivok říkal, že je věkově na hraně Dynama a možná po jaru skončí. Vy jste o čtyři roky starší. Máte v hlavě nějaký podobný scénář?

Vůbec ne. Vlastně jsem původně přišel do Dynama jako trenér brankařů. Chtěl jsem Davidovi Horejšovi pomoct Dynamo zachránit, v té době jsme byli na chvostu tabulky. Situace pak vyplynula tak, že jsem šel do branky. Ale brankáři, které máme, ať Zdeněk Křížek, Jindra Staněk, nebo Matěj Lukš jsou kvalitní, všichni můžou chytat, jen to musí dokázat v tréninku. Že někdy odejde sportovní forma, to jsme zažili každý. Musí se ale makat dál. Chci říct, že prvořadým cílem je záchrana Dynama, o ničem dalším nepřemýšlím.