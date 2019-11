Rosa dá Spartu do kupy, věří rozpolcený Sivok. Má pro ni i nového trenéra

Docela paradox, že právě on byl kapitánem týmu, který zkazil Letenským duel k 126. výročí založení klubu. „Samozřejmě je mi také líto, že Sparta neoslavila narozeniny třemi body. Na druhou stranu my jsme chtěli bodovat, pro nás má bod cenu zlata,“ líčí ostřílený stoper Tomáš Sivok po divoké remíze 3:3. Kapitán fotbalistů Českých Budějovic obral s Jihočechy klub svého srdce.

Také na Letné nosil kapitánskou pásku, získal se Spartou tři mistrovské tituly. Během podzimu se vrátil domů na jih Čech a v pátek poprvé vyrazil zpátky na Letnou.

„Mám smíšené pocity. Musím říct, že jsem byl po dlouhé době nervózní, když jsem přijížděl. To už se mi často nestává. Potkával jsem známé, jsou tady stejní lidé v klubu. Takže nostalgie, příjemné," popisuje směs emocí šestatřicetiletý Tomáš Sivok, bývalý reprezentační kapitán.

Táhne jihočeského nováčka, osud Sparty mu však stále leží na srdci. „Její herní projev se lepší. Pevně věřím, že Rosa (sportovní ředitel Tomáš Rosický) dá Spartu do kupy. Potřebují čas. Tým má perspektivu, ale je hrozně mladý," míní internacionál ostřílený Itálií, Tureckem či Izraelem.

Možná tady Horejš jednou bude trénovat

„Hodně se mi líbí David Lischka, má tady velkou budoucnost v defenzivní části. Až se třeba uzdraví Bořek Dočkal a přišlo by ještě několik kluků, kteří by tvořili osu, může být mužstvo hodně dobré. Hráči jako Hložek jsou opravdu kvalitní a perspektivní, ale chce to čas. Bohužel," poukazuje Sivok.

Kovaný sparťan má pro Rosického a spol. jedno doporučení.

„Sparta má kvalitou lepší hráče než my, ale dokázali jsme, že máme dobře vedený tým. Že máme trenéra, který má před sebou hodně velkou budoucnost a možná tady taky jednou bude trénovat," lobuje Sivok s úsměvem pro Davida Horejše.

Dříve ho lákali zpátky i na Letnou

Poklony jsou ostatně vzájemné. Kouč Jihočechů si nemůže mazáka vynachválit.

„Tomáš si pochvalu zaslouží. Jsem rád, že do toho šel a pomohl nám. Je na konci kariéry a návratem do Budějovic mohl jen ztratit. Nemá co získat, vážím si, že pomohl Dynamu. Takových stoperů v lize moc není, i v jeho věku. Vedle něj pak mohou růst mladší, třeba Havel teď udělal velký progres," oceňuje Horejš, pod jehož vedením patří nováček k nejpříjemnějším překvapením soutěže.

O Sivokův návrat svého času stála i Sparta. Tehdy se však z ciziny ještě vracet nechtěl. Ostatně i letos v létě ještě čekal, jestli něco zajímavého ze zahraničí nepřijde.

„Sparta mě lákala zpátky asi před čtyřmi lety. Teď už jsem moc starý i pro Budějovice... Jak říká trenér, je to na hraně. Takže do léta a konec," směje se Sivok.

Samozřejmě přehání. Jeho Jihočeši ztrácejí z osmého místa tabulky na pátou Spartu jen dva body...