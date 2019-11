Sebevražda u Botiče. Čtyři tutovky, prázdná brána a nic! Neskutečný, zuřil kouč Příbrami

Středočeši si musejí drbat hlavu. Neuhrát po takovém průběhu ani remízu je opravdu umění. Zlobit se ale můžou jen sami na sebe. U Botiče spáchali sebevraždu. Domácí brankář Le Gianga sice předvedl výjimečný výkon, jenže oni netrefili ani prázdnou branku. Cmiljanovic ji ze dvou kroků přestřelil.

„Jsem strašně zklamaný. My jsme ve druhé půli zahazovali tutovky, soupeř vlastně neměl žádnou, přesto vyhrál. Potrestal nás kvůli individuálnímu selhání jednoho hráče. Hlídáme při standardkách osobně, bohužel dotyčný selhal opakovaně," zlobil se Nádvorník.

S výkonem svých svěřenců, především po přestávce, musel být spokojený. „Nasazení, agresivita, kombinace, to všechno tam z naší strany bylo. I šance. Jenže jejich realizace nám zlomila vaz," podotkl Nádvorník.

Středočeši nevyhráli už podesáté v řadě, jejich situace v tabulce je zlá. Na poslední Karvinou mají náskok pouhé dva body. Podepsala se na mizerné koncovce výsledková nepohoda? „Asi nám chyběl celkově větší klid. Nejednalo se o jednoho hráče, v šancích se vystřídali čtyři. Chybí nám i trochu štěstí, abychom tam míč prostě nějak dotlačili. A asi i větší umění, kvalita," posteskl si Nádvorník.

Propadá se s každým dalším neúspěšným výsledkem mužstvo do větší a větší frustrace? „Nemyslím. Víme, že nikdo jiný, než my to nezlomíme. Musíme se k tomu v dalších zápasech postavit stejně, jako téměř celý zápas v Ďolíčku," dodal kouč Příbrami.