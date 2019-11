Kanonýr Komličenko si na Fendricha nepřišel. Prozradil ho kratší rozběh, usmíval se opavský gólman

Bez šedesáti sekund to bylo pět set minut, co trvala opavská střelecká nemohoucnost, než ji v 10. minutě utkání 17. kola proti Mladé Boleslavi ukončil slovenský záložník Karol Mondek. Opava vedená premiérově trenérem Jiřím Balcárkem vyhrála díky jeho gólu 1:0 a po čtrnácti utkáních oslavila ligové vítězství.

„Nechtěli jsme hrát zanďoura, ale vletět na ně a dát rychle gól, což nám vyšlo. Měli jsme pak několikrát i štěstí, ale kluci takový výsledek potřebovali," radoval se 46letý Balcárek, jenž v reprezentační přestávce přesídlil do Opavy z druholigových Vítkovic.

Do opavské hry implementoval bojovnost, rychlost a zodpovědnost. A na co hráči v poli proti nejlepší útočné dvojici Komličenko, Mešanovič nestačili, to pochytal skvělý Vilém Fendrich. Zneškodnil nejméně čtyři vyložené šance, včetně pokutového kopu v podání nejlepšího střelce soutěže.

Hrdina věnoval výhru zesnulé babičce

„Komličenko mi už gól z penalty dal, proto jsem trochu tušil, kam by to mohl kopnout. A když jsem viděl, že si dává kratší rozběh, tak jsem si zvolil pravou stranu a byla to dobrá volba," popisoval Fendrich, jenž Komličenkovu střelu vytlačil na tyč.

„Něco jsem pochytal, měli jsme ale i trochu štěstí. Jsem moc rád za tenhle svůj výkon. Patří babičce, která měla v sobotu pohřeb," svěřoval se opavský brankář po druhé nule v řadě. „Ve čtvrtek jsem mu řekl, že bude naší jedničkou. Nejsem příznivcem střídání brankářů. Těší mě, že mu utkání takhle vyšlo," ocenil Fendricha Balcárek.

Pochvalu sklidil i od hostujícího kouče Jozefa Webera. „Podal fantastický výkon. Hned na chodbě jsem mu gratuloval. Při penaltě předvedl vynikající zákrok, protože to nebylo špatně kopnuté. Ale tentokrát bychom ten gól asi nedali, i kdybychom hráli do rána," povzdychl si trenér Mladé Boleslavi.

Opava ztratila vůdce

Opavští proti Mladé Boleslavi ale také ztratili. V 53. minutě si při obranném skluzu poranil levé koleno Pavel Zavadil, a přestože se po ošetření do hry vrátil, po dvou minutách opustil trávník na nosítkách. „Hned po utkání jsem s ním mluvil a není na tom dobře. Podstoupí lékařské vyšetření a uvidíme. Zavoš je vůdce jak v kabině, tak na hřišti. Byla ba to obrovská ztráta, kdyby vypadl ze sestavy," řekl trenér Opavy Balcárek, kterého v pátek čeká ostře sledované derby na hřišti Baníku.