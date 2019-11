První půle? Ragby kombinované s MMA, štvalo Trpišovského. Slavia počítá ztráty, kdo musel do nemocnice?

Fotbalisté pražské Slavie bez nemocného Součka a se Stanciuem jen na lavičce prodloužili neporazitelnost už na 23 zápasů, ale v Olomouci brali po výsledku 0:0 jen bod. Sigma nedokázala využít přesilovku poté, co byl v 45. minutě vyloučen Masopust. Trenér úřadujících mistrů Jinřich Trpišovský neskrýval po utkání rozčarování. „Z mého pohledu to byl divný zápas. První půle, to nebyl fotbal, ale ragby kombinované s něčím.

„Z mého pohledu to byl divný zápas. První půle, to nebyl fotbal, ale ragby kombinované s MMA. Spousta osobních soubojů, kontaktů, prakticky se nehrálo. Balon létal nahoru dolů. Z úrovně jsem zklamaný. Byla to spíše válka. Pak jsme šli do deseti, a to nás paradoxně zvedlo. Změnili jsme organizaci, hráli níž, a byli lepší. Tři, čtyři velké šance, jsme ale neproměnili a v samém závěru zase mohli rozhodnout domácí, když jsme míč vykopávali z prázdné brány," tvrdil kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Remízu označil za zaslouženou. „Pro nás znamená ztrátu, ale na druhé straně jsem rád za výkon ve druhém poločase, kdy to pro nás nebylo jednoduché. Hráli jsme skvěle. Vychytal nás však výborný Aleš Mandous. Určitě bude mužem kola, trápil nás už v minulé sezoně u nás, kdy jsme vyhráli 2:1," vzpomněl si Trpišovský.

Fotbalisté Slavie Michal Frydrych, Vladimír Coufal a trenér Jindřich Trpišovský po utkání v Olomouci.

Luděk Peřina, ČTK

Před bitvou v Lize mistrů s Interem Milán také kouč Slavie počítal ztráty. "Dva kluci jeli do nemocnice. Ševčík má bouli, neviděl na oko. A Masopust má tři tržné rány," mrzelo Trpišovského, že jeho svěřenci končili duel se zraněními. "Bylo to tvrdé, ale to je fotbal," dodal smířlivě.

Hrdinu těšila nula

„Proti Slavii se chytá dobře, protože gólman je vidět. Před zápasem jsem byl nervózní, to i s ohledem na to, že jsem dlouho čekal na šanci. Jak ale přijdete na stadion, spadne to z vás a jdete do toho. A tentokrát to bylo s nulou, takže super. Snad jsem si konečně řekl o více příležitostí," reagoval olomoucký brankář.

Své famózní představení začal už v 19. minutě likvidací šance Ševčíka. „Byl to těžký zákrok, protože jsem nic neviděl. Myslím, že to střílel někomu kolem nohy. Tím jsem se chytil a pak už to bylo jednodušší. Hůř mi bylo jen pět minut před koncem, kdy šel van Buren na mě sám. Naštěstí jsem byl dobře postavený," dodal Mandous.

Pochvaly se dočkal i od trenéra Hanáků Radoslava Látala. „Říkal jsem mu, že jeho čas přijde. Buchta měl zdravotní problémy, a protože on umí výborně nohama, dostal přednost před Reichlem. A chytal výborně," chválil kouč Sigmy.

Bod, ač jeho tým hrál poločas proti deseti, bral. „Chtěli jsme samozřejmě vyhrát, ale je třeba vidět, kdo proti nám stál. Hráče jsem nabádal k agresivitě, důrazu, protože to nikomu nevoní, a to se potvrdilo. Vysoko jsme navíc napadali, byť to vzadu bylo za cenu rizika. Co jsme chtěli, se nám dařilo. Je jen škoda, že jsme nedohráli gólově akci, po které šla Slavia do deseti. Pak jsme to mohli otevřít, ale raději jsme hráli na nulu, čekali na šanci a ta přišla. Stejně jako soupeř jsme však v koncovce selhali. Zklamaní ale nejsme," uvedl Látal.

Trenér bude pykat za karty

V příštím utkání svůj tým koučovat nebude, neboť v 39. minutě uviděl čtvrtou žlutou kartu a usedne jen na tribunu. Zdálo se, že ho rozlítil moment, kdy dva jeho svěřenci mohl jít od půlicí čáry sami na bránu Slavie, ale sudí Rejžek, místo výhody zapískal faul a akci tak nepochopitelně zastavil. „Když jsem to viděl na videu, musel jsem až plakat. Kartu jsem však nedostal za řečnění, ale prý za to, že jsem opustil vymezený prostor. Komplikace to ovšem pro nás není. Můj asistent Jirka Neček to zvládne," prohlásil Látal.