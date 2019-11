Potočný zářil. Proti Zlínu zkusil i rabonu a vyhrál sázku. Liberečtí trenéři zchudli o tisícovku

K úspěšným výsledkům přitom přispívá i skvělá atmosféra v kabině, jejíž součástí jsou také různé sázky, kterých se s oblibou účastní právě osmadvacetiletý záložník. „S asistentem trenéra Pavlem Medynským jsme se před zápasem sázeli o nějaké peníze, kdo trefí sestavu. Vyhrál jsem, ale on to klasicky nepřiznal. Říkal, že to byla remíza. Takže takhle to máme heclé," smál se Potočný, jenž na pátečním tréninku triumfoval i v soutěži střelby na břevno.

„Trenéři se mnou prohráli tisíc korun, jsou z toho taky špatní, tak jsme jim dneska aspoň vydělali nějaký prémie," žertoval Potočný po vítězství 5:0. „On je hravý. Já tomu říkám prohrát malé války a velké války. My jsme vyhráli tu podstatnou a Potymu blahopřeju, že v pátek po delší době trefil břevno a vyhrál," přitakal s úsměvem kouč Pavel Hoftych. Svého svěřence však po souboji se Zlínem zahrnul chválou. „Jsem rád, že dal dva góly. Hraje poslední dobou ve velmi dobré formě. Působí na hřišti týmově a disciplinovaně."

Potočný byl dokonce blízko k hattricku. Na trávníku z něj čišela pohoda, za jasného stavu zkusil ve druhé půli překonat brankáře Rakovana tzv. „rabonou", tedy kopem za stojnou nohou. „Jsem trošku blázen. Měl jsem to asi vyřešit líp, ale věřil jsem si," vykládal po své ekvilibristice. Balon ale k jeho smůle bránu přeletěl.

I tak zářil spokojeností. A nejen on. Slovan nabral formu a na hřišti to je znát. „Musím pochválit celý realizační tým včetně fyzioterapeutů a kondičních trenérů, protože prakticky celou sezonu trénujeme se všemi hráči," hřeje Hoftycha. „Hodně z nich chtělo hrát balony dozadu, my naopak chceme, aby je hráli do rychlosti a dopředu. Jsem rád, že se nám tohle podařilo zlomit. Vytváříme si šance, dáváme dost gólů," dodal.