Jedno oko se směje, druhé pláče, řekl po remíze s Plzní nový kouč Karviné Jarábek

Ta jim byla ale málo. „První poločas byl z naší strany špatný bez důrazu, bez rychlosti. Takovou hru bychom neměli předvádět. Nezasloužili jsme si vyhrát, to si přiznejme," zlobil se trenér Viktorie Pavel Vrba. „Zřejmě jsme si neuvědomili, že i soupeř má svou kvalitu, přestože je aktuálně poslední. Vypadalo to, především v první půlce utkání, že nás nezajímalo, jaký fotbal Karviná hraje, ale kde v tabulce se nachází," pokračoval plzeňský kouč.

„Tahle utkání jsou ta nejtěžší. Většina týmů seshora potvrdí, že se k týmům, které hrají o život, jezdí špatně. Vyměnili trenéra, byli namotivováni se ukázat a odmakali to. Ten bod mají právem, protože my jsme výkon, po kterém bychom si zasloužili tři body nepředvedli," litoval stoper Plzně Jakub Brabec. „Je to škoda, protože Slavie i Bolka ztratili a mohli jsme si polepšit," krčil rameny reprezentační bek.

Vedoucí gól Karviné, který padl po 548 minutách bez ligové trefy, vstřelil v 16. minutě Ondřej Lingr, jenž se neohroženě vrhl mezi obránce Hejdu a Řezníka a poslal míč od tyčky do branky. „Viděl jsem, že Ba Loua se to snaží dát před bránu, tak jsem zasprintoval a hodil jsem to do skluzu placírkou. Naštěstí to tam nějak spadlo, ale vůbec nevím jak, protože jsem se v tu chvíli válel mezi obránci," smál se karvinský záložník.

Srovnání zařídil devátým gólem v sezoně Krmenčík. „Před zápasem bychom byli s bodem spokojení. Teď se ale jedno oko směje a druhé pláče, protože jsme měli ke třem bodům blíž než Plzeň," vykládal po české prvoligové premiéře kouč Karviné Jarábek.

„Měl jsem z toho utkání obavy, protože českou ligu jsem nyní, když jsem půl roku odpočíval, pozorně sledoval. Hráči mě ale mile překvapili. Jak přístupem a disciplínou, tak i tím, že dokázali hrát organizovaně, tak jak jsem to po nich chtěl. Vsadili jsme na poctivou defenzívu a presink, protože ten je nejagresivnějším způsobem obrany. Výsledkem bylo, že Plzeň neměla nějaké velké šance. Bohužel to bylo na tři body málo. Kdyby ale Vukadinovič dokázal dotáhnout svůj útěk lépe... ale na kdyby se nehraje," povzdychl si 57letý Jarábek nad šancí v 88. minutě.