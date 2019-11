Vrbův konec? Podle bookmakerů trenér dusno v Plzni do jara přežije

Zdroje blízké klubu také pro Sport.cz potvrdily, že odvolání Pavla Vrby je ve hře. Navzdory skutečnosti, že už se začíná spekulovat o jeho možném nástupci, se bookmakeři Fortuny kurzem 1,55:1 přiklánějí k variantě, že se kouč i tentokrát na lavičce udrží a svůj tým povede i v prvním jarním tedy 21. ligovém kole.

„Viktoria, jakkoliv se drží na druhé příčce tabulky, neprožívá úplně optimální sezonu. Zejména bodové ztráty s týmy ze spodní poloviny tabulky působí na klubové vedení jako červený hadr na býka. Trenér Vrba je podepsán pod největšími klubovými úspěchy, ani on ale není nedotknutelný," rekapituluje výbušnou situaci Michal Hanák, hlavní bookmaker sázkové kanceláře.

"Jedna věc je ale trenéra vyhodit, druhá jej efektivně nahradit. Západočeši si dozajista uvědomují, že honit Slavii je poměrně obtížný úkol a že zbrklou změnou by mohli spíše ztratit," poukazuje Hanák.

Jméno trenéra Adriana Guly padalo už v souvislosti se zájmem pražské Sparty. Pokud by se k Vrbově konci skutečně schylovalo, byl by právě Gula s kursem 3,5:1 největším favoritem na uvolněné místo. Paleta trenérů, o kterých by ve Štruncových sadech mohli uvažovat, je ale nebývale široká. Solidní kurz má Vítězslav Lavička (10:1) nebo Luboš Kozel (15:1). Na Mauricia Pochettina (333:1) asi bude západočeská kasička přece jen příliš malá. Anarchisté a sparťané pak mohou v kurzu 777:1 zkusit sázku na Andreu Stramaccioniho...