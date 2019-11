Olomouc - Liberec 1:0 Radost na Hané. Olomouc slaví výhru po osmi zápasech

Liberec nastoupil v totožné sestavě, která před týdnem doma smetla 5:0 Zlín, a už v 11. minutě mohl jít do vedení, ale Breite mířil hlavou těsně vedle. Chvíli na to naopak otevřeli skóre domácí a svým prvním gólem v sezoně se o to postaral Vepřek. Navíc po 222 minutách ukončil střelecké trápení Olomouce.

V dalším průběhu první půle měli více ze hry Liberečtí. Ve 20. minutě nebezpečně, ale těsně vedle pálil Breite, v 25. pronikl za domácí stopery Musa, jenže ani on přesně nezakončil. Po dalších pěti minutách byl blízko vyrovnání Kačaraba, avšak ve skrumáži po rohu stačila domácí obrana míč včas odkopnout. Muse se poté neprosadil ani Musa po brejku.

Do druhé půle vstoupili aktivněji domácí a v 55. minutě pálil po přihrávce Plška vedle Houska. Poté opět po brejku zahrozil Musa a s přibývajícím časem snaha Liberce o vyrovnání ještě narůstala.

V 73. minutě doložil svoji střeleckou chuť Breite, ale opět nepřesně. Sigma se snažila otupit nápor soupeře aktivní hrou, což se jí nakonec podařilo a zvítězila poprvé od poloviny září, kdy zdolala Opavu.