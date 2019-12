Asi jsem šťastnější trenér, Látala si pořádně vychutnám, smál se zaskakující kouč Sigmy Neček

Konečně jste získali tři body. Spokojenost je jistě velká...

Ano. Asi jsem ten šťastnější trenér. Doufám, že toto vítězství nám nalije do žil sebedůvěru. Nezdary, a hlavně v zápasech, které jsme ztráceli častokrát až v závěru, nás neskutečně srážely. Snažili jsme se hráčům vštěpovat, ať to z hlav vypustí, ale to se moc nedařilo. Snad to špatné už máme za sebou a teď půjdeme nahoru.

Vítězství bylo perně vydřené. Liberec ve druhé půli hodně tlačil. Souhlasíte?

První poločas nebyl z naší strany špatný. Zaslouženě jsme vedli, ale pak jsme bohužel nepřidali pojistku v podobě druhého gólu a po přestávce se projevilo, o čem jsem hovořil. V jednoduchých situacích, které jsme měli dohrát, nám utíkali míče, nebo jsme to vyřešili scestně. To je to, co nás dlouhodobě trápí, proč se pak třepeme. V tom musíme moc přidat.

Jak jste si to na lavičce jako hlavní kouč užil?

V roli asistenta je člověk schovaný, bez nervů. Na lavičce je to strašně náročné. Hlasivky mi chvílemi přeskakovaly. Trpěl jsem, a to i za Radka. Nevím ani, kde seděl. Hlídal ho prý delegát. Naposledy jsme spolu byli v kabině před utkáním. A složitější to pro mě bylo i proto, že s trenérem Liberce Pavlem Hoftychem jsme trénovali ve Zlíně a jsme velcí kamarádi.

Budete si z Radoslava Látala dělat nyní srandu?

Určitě. Vychutnám si ho. Už mi přišlo pár peprných esemesek, ať to položí a jde mi dělat asistenta. S radostí mu je ukáži, ale tak to samozřejmě nebude.

Slíbili jste hráčům v případě vítězství nějakou oslavu?

Ne. Žádná nebude. Já si ale dám s manželkou skleničku červeného vína s kolou, byť mě za to na jižní Moravě všichni kritizují a odsuzují.