Sparťan Hašek mohl dát hattrick, ale radost měl v Příbrami i z jediného, ale vítězného gólu

Rozhodl jste zápas v Příbrami, Sparta si odvezla tři body. Cítíte velkou spokojenost?

Mám radost, že jsem dal gól a vyhráli jsme.

Zápas ale moc fotbalové krásy nepobral. Bylo to nervozitou, že jste po dvou remízách potřebovali bodovat naplno?

Samozřejmě jsme přijeli do Příbrami s cílem vyhrát, ale nebyli jsme nijak moc nervózní. Pochopitelně, kdybychom měli za zády šňůru šesti vyhraných zápasů, bylo by to pro nás jednodušší. I přes ty dvě remízy si myslím, že situaci máme stále pod kontrolou. Příbram měla snad jednu větší šanci, my si jich vytvořili mnohem víc.

Jak hodně hru ovlivnil těžký terén?

Byl velmi náročný, i když jsme měli velké kolíky na kopačkách, trávník se pod nohama trhal, dělaly se drny. Míč pak nepředvídatelně uskakoval, a stav byl s přibývajícím časem stále horší. Kontrola míče, přihrávky z jedné i střelba proto dělaly problémy a byly složité.

Mluvil jste o spoustě šancí, které Sparta měla, proč jste tedy nepřidali druhý uklidňující gól?

Určitě by nám pomohl, ale v některých okamžicích jsme měli smůlu, trefili soupeře, Benjamin Tetteh břevno. Jindy nám v zakončení chyběla větší kvalita. Určitě jsme ale měli rozhodnout dřív.

Neobával jste se, že v závěru Příbram třeba z nějaké skrumáže nebo jednoho vydařeného brejku vyrovná?

My jsme zápas slušně kontrolovali, takže obavu o výhru jsem neměl. Jsou zápasy, kdy takové nebezpečí hrozí, valí se na vás jeden útok za druhým, soupeř pálí, trefí tyč, gól visí na vlásku... Pak se taková obava může dostat do hlavy, ale tohle nebyl ten případ.

Fotbalista Sparty Martin Hašek slavé gól na hřišti Příbrami, oslavuje s ním spoluhráč Hložek.

Vlastimil Vacek, Právo

Chyběli vám čtyři stopeři, vedle Lischky se postavil Mandjeck, což byla podle kouče Jílka až čtvrtá varianta. Berete za této situace čisté konto jako hodně cenné?

Nehodnotil bych situaci podle toho, kdo nám chyběl. Dobrá defenziva a nula vzadu je výsledkem práce celého mužstva. Každé výhry si velice vážíme.

Vrátím se k vašemu gólu. Celá akce vypadala jako nacvičený signál...

Tím, že hrál Matěj Hanousek levého obránce a Martin Frýdek na kraji zálohy před ním, měli domluveno, že Martin se bude víc stahovat na střed, protože Matěj je taková pilka, co ráda jezdí po lajně. Při gólové situaci to vyšlo optimálně. Matěj mě perfektně našel ve druhé vlně a já se už soustředil jen na to, abych na těžkém terénu dobře trefil míč. Nesnažil jsem se ani o ránu, abych nepřestřelil, spíš jsem chtěl míč technicky umístit po zemi, což se mi povedlo.

Vy jste ale mohl myslet třeba i na hattrick. Druhý gól vám sudí neuznal pro Tettehův ofsajd, v závěru jste poslal oblouček těsně nad břevno. Nemrzí to?

Při tom druhém gólu tam Benjamin trochu zazlobil. Byl v ofsajdu, kdyby si brankáře a míče nevšímal, jsem přesvědčený, že by na něj gólman stejně nedosáhl. Oblouček hlavou se snesl těsně pod břevno. Při té střele pravačkou mi míč vyskočil hodně vysoko, už jsem na něj dobře nedosáhl. Chtěl jsem brankáře přehodit, ale netrefil jsem to, jak jsem chtěl.

Fanoušci Sparty vám vytvořili v Příbrami prakticky domácí atmosféru i s ohňostrojem...

Je to od nich milé, i když jsme dva zápasy po sobě jen remízovali, přesto jich přijelo hodně a fandili. Je hodně příjemné cítit takovou podporu.

Sparta ztratila hodně bodů hlavně doma. Která ze ztrát mrzí nejvíc?

Jedna se zmínit nedá, protože mrzí všechny a bylo jich opravdu hodně. Vždycky přijdete o body, které pak chybějí.

Přemýšlíte, kam se ještě stihne Sparta po podzimu v tabulce vyšplhat?

O tom nepřemýšlím. Zbývají dva zápasy, doma s Mladou Boleslaví a končíme na Baníku. Budeme chtít oba vyhrát, a pak se uvidí, na co to bude v tabulce stačit. Soustředíme se na sebe, nejsme v situaci, abychom v tabulce koukali hodně nahoru.

V Příbrami před dvanácti roky končil kariéru váš otec. Jezdili jste sem na jeho zápasy?

Byli jsme tu asi dvakrát nebo třikrát s mladším bráchou Filipem, ale moc jsme na zápasy nekoukali. My jsme si šli o půli raději kopat vedle na umělou trávu (smích).