Nováček z Budějovic v euforii! Takovou jízdu od nás nečekal nikdo, jásá Čavoš

„Věděli jsme, že to bude velice těžké utkání. Jablonec je fotbalové mužstvo, hraje po zemi. I když dnes si hodně pomáhalo nákopy na Doležala, který má vzdušné souboje skvělé. Bylo to těžký, ale věděli jsme, že můžeme udeřit z brejku," řekl Čavoš.

Což se vám nakonec i povedlo, když jste dal svůj první gól v lize.

Jsem hlavně rád, že jsme vůbec tři body získali. Pro nás jsou strašně cenné. Hrozně si toho vážíme. Jsme nováček a myslím, že takovou jízdu od nás nikdo nečekal. Jen se potvrzuje, jaký tým tady máme, jakou super kabinu. Šlape nám to.

Při rozhodujícím brejku jste zavíral jako střední záložník prostor před brankou. Vyplynulo to ze situace, nebo to máte v popisu práce?

Trenér chce, abychom hodně doplňovali vápno, abychom tam byli ve velkém počtu. Byla to brejková situace. Věděl jsem, že krajní záložník to tam nestihne, byl tam volný prostor, měl jsem síly, tak jsem toho využil. A nakonec to udělalo tři body.

Jaký podíl má na výhře gólman Jaroslav Drobný?

Velký. Chytil neskutečné věci. I na tréninku je velice jistý. Celkově organizuje hru. Na hřišti ho slyšíme, víme, kam máme běhat. Jeho přínos je neuvěřitelný.

Brankář Českých Budějovic Jaroslav Drobný.

Vlastimil Vacek, Právo

Už sedm zápasů jste neprohráli, z toho šestkrát vyhráli. Co to s vámi dělá?

Působí to neuvěřitelnou spokojenost. Akorát jsme ztratili dva body na Spartě, to bylo také těžké utkání venku. Ale děláme body doma i venku, což se odvíjí od naší dobré defenzivní fáze. Pro nás je to super.

Možná byste před sezonu nečekal, že budete říkat, že jste ztratili dva body na Spartě...

(usměje se) Samozřejmě to bylo myšleno v uvozovkách, pro nás to byl zlatý bod z hrozně těžkého utkání.