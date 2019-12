Škoda je zase o gól blíž Klubu ligových kanonýrů. Stane se ale jeho členem jako hráč Slavie?

Až v duelu s Karvinou se po čtvrt roce zase dočkal. V nastaveném čase a ke všemu z penalty, při níž si musel dát repete.

„Vůbec jsem na ni nechtěl jít. Kope je Souček, takže mi to přišlo vůči němu blbé. Když mi Ondra Kúdela přinesl míč, šel jsem se Součka zeptat, zda mu to nevadí," vysvětloval Škoda, proč tolik váhal, než se exekuce pokutového kopu ujal.

V souboji o míč (zleva) Gigli Ndefe z Karviné a Tomáš Souček ze Slavie.

Vít Šimánek, ČTK

První pokus sice proměnil, ale protože Traoré vběhl předčasně do šestnáctky, musel si penaltu zopakoval. Brankář Pastornický sice i podruhé směr střely vystihl a na míč si sáhl, gólu však nezabránil.

„Nebylo to nic příjemného. Chtěl jsem stejně jako při první penaltě střílet doprostřed brány, gólman se ale nehýbal, takže jsem raději mířil kus od něho. Docela nervy a také dost velké štěstí, " ulevilo se Škodovi, že třístý ligový start přece jen oslavil brankou. Jednadevadesátou v nejvyšší soutěži.

„Už po příchodu na hřiště jsem měl dost šancí na to, abych gól dal. Jednou jsem ale střílel moc nahoru, pak jsem šel na gólmana sám, takže jsem ho chtěl obstřelit, ale on míč vyrazil ramenem," připomínal dvě největší příležitosti, z nichž při té první lízla střela z jeho kopačky břevno karvinské brány.

Slávista Peter Olayinka hlavičkuje před hráči Karviné.

Vít Šimánek, ČTK

„Byl to přesně typ zápasu, který mu seděl," netajil slávistický kouč Jindřich Trpišovský, že nasazení Škody a také Provoda v 56. minutě utkání bylo tahem, který mu dokonale vyšel. „Milan vtrhnul na hřiště jako velká voda, měl dobrý výběr místa, nakonec proměnil obě penalty," narážel na repete, které si musel Škoda při exekuci pokutového kopu dát, aby vstřelil 91. ligový gól.

„Přejeme mu ho všichni. Vždyť za dobu, co jsem ve Slavii, mu neuznali alespoň šest branek. Teď už má ke Klubu ligových kanonýrů blízko," dodával Trpišovský.

Zleva Nicolae Stanciu ze Slavie a Matúš Čonka z Karviné.

Vít Šimánek, ČTK

„Těžko říct, zda jubilejní stý gól vstřelím ještě v této sezoně. Vždyť v poslední době jsem toho moc neodehrál," s trochu nahořklým úsměvem glosoval své postavení ve slávistickém kádru Škoda.

„Mám Slavii rád, jsem tady šťastný, představoval jsem si, že tady i ukončím kariéru. Ale uvidíme, co bude. Já nerozhoduju o tom, zda zůstanu," mnohoznačně naznačoval, že do Klubu kanonýrů by třeba nemusel vstupovat jako hráč Slavie.