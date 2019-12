Dostane Takács angažmá ve Slavii jako vánoční dárek? Budeme se o něm bavit, ujistil kouč

Dost možná, že dostane od Slavie vánoční dárek. Trenér Trpišovský po nedělním utkání s Karvinou totiž naznačil, že by se půlroční hostování Ladislava Takácse mohlo změnit v přestup. Premiérový gól, který v duelu se Slezany vstřelil, mu v tom pomohl. Výkony v posledních dvou ligových střetnutích, kdy v základní sestavě zaskakoval v Olomouci za Součka a nyní proti Karviné za Frydrycha, rovněž.

„Jeho výkony jdou postupně nahoru, což nyní korunoval i brankou. Budeme se o něm bavit, třeba mu dáme trvalé angažmá jako vánoční dárek," pravil mnohoznačně slávistický kouč, který si třiadvacetiletého univerzála pro defenzivu vypůjčil v září z Mladé Boleslavi.

Musel, protože Alex Král kvapně odešel do Moskvy a Slavia v té době ještě účinkovala na třech frontách. A Trpišovský potřeboval alternativu do středové řady i na místo stopera.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský po utkání základní skupiny Ligy mistrů s Interem Milán.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jenže začátek slávistického angažmá jsem měl těžký, protože jsem se zranil, a tudíž jsem netrénoval a nehrál," připomíná Takács komplikace, s nimiž se musel po příchodu do Edenu vyrovnávat.

„Navíc mu devadesát procent lidí nevěřilo, když přicházel," vzpomíná Jindřich Trpišovský na skepsi, která angažování dlouhána Takácse na půlroční hostování s nepovinnou opcí provázelo.

„Přitom Laco je defenzivním univerzálem schopným hrát jak ve středové řadě, tak v obraně. Je vysoký, výborný při standardních situacích, dominantní ve hře hlavou, navíc má zkušenosti z mládežnických reprezentací i zkušenosti s mezinárodním fotbalem," hájil svůj vyhlédnutý objev.

Kapitán fotbalové Tomáš Souček po utkání základní skupiny Ligy mistrů s Interem Milán.

Vlastimil Vacek, Právo

Takács musel na svou chvíli čekat pomalu celý podzim. Po příchodu do Edenu ho zbrzdilo zranění, poté ustálená a úspěšná sestava, do které se poprvé dostal až v listopadovém zápase s Ostravou.

„Už jsem si zvykl, že v sestavě poletuju sem a tam. Jednou hraju ve středově řadě, pak na stoperu, ale problémy mi to nedělá. Samozřejmě je lepší hrát stabilně na jednom postu, ale já jsem rád, že mohu nastoupit a mužstvu pomoct. Vždycky se snažím odevzdat maximum," svěřuje se Takács.

„Utkání v Olomouci se mi povedlo a dodalo mi motivaci bojovat o místo v sestavě, teď proti Karviné jsem dal i první gól. Tedy dal... Centrovaný balon jsem moc neviděl, takže mi trochu nafackoval, ale důležité bylo, že skončil v síti," potvrdil Takács to, co o něm Trpišovský říkal po příchodu do Edenu.

Ladislav Takács ze Slavie Praha a Patrizio Stronati z Baníku Ostrava během utkání 15. kola Fortuna ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Skutečně se dovede prosadit při standardních situacích a hře hlavou.

Možná, že právě premiérová trefa a výkony podávané nyní v závěru podzimu mu dopomohou, aby se půlroční nepovinná opce proměnila v přestup z Mladé Boleslavi do Slavie. „Cítím se lépe, zapracovávám se do mužstva a dělám všechno pro to, abych ve Slavii zůstal. Je jen na mně, jak všechno dopadne," uvědomuje si Takács.

„Nerad bych předbíhal, ale budeme se o jeho setrvání bavit. Laco nad sebou potřebuje bič, takže si možná pro něho necháme rozhodnutí jako vánoční dárek," usmíval se spokojený trenér Trpišovský.