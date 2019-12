Bývalý reprezentant Pilař se brání, na trenéra Sigmy prý v rozhovoru neútočil

Olomoucký fotbalista Václav Pilař se snaží uklidnit divočinu, kterou rozpoutalo jeho vyhlášení pro deník Sport po ligovém utkání na Slavii, kde nehrál. Poprask vzbudil text s titulkem „Štve mě to. Jsem zdravý". Pilař vše prezentuje tak, že nešlo o útok na trenéra Radoslava Látala, za nějž dostal od klubu trest. „V posledních několika dnech se vyrojilo plno názorů na slova, která zazněla v mém rozhovoru. Rád bych zdůraznil, že v klubu SK Sigma Olomouc hraji rád a mrzí mne, jak jsou má slova v některých případech vykládána," uvedl Pilař v prohlášení, které médiím poskytla společnost Phoenix Communication.

"V rozhovoru jsem chtěl pouze poukázat na to, že se cítím dobře a mám ambici klubu, mužstvu i fanouškům dokázat, že mohu hrát na vrcholové úrovni a být platným prvoligovým hráčem," napsal Pilař.

Jeho slova vzbudila poprask. Za to, že si hráč pustil „pusu na špacír", byl přeřazen do rezervy. Ve hře bylo i rozvázání smlouvy během zimy. Navíc po sobotním utkání s Libercem (1:0) vystoupili fotbalisté Sigmy na podporu trenéra Látala.

„Rozhodnutí kouče, které se ho týká, plně respektujeme a podporujeme. Právě on je tím, kdo určuje nominaci na zápas a pak základní sestavu na základě aktuální formy a zdravotního stavu," uvedl kapitán týmu Vít Beneš.

Momentálně vše vypadá tak, že by se Pilař rád vrátil do prvoligového kádru hanáckého klubu. „Budu velmi rád, když vedení Sigmy Olomouc a můj agent zasednou k jednacímu stolu a mé další působení v klubu vyřeší. Do doby, než se tak stane, přenechám případné komentování jednání či situace okolo mého působení v hanáckém klubu výhradně na svém agentovi a nebudu se k situaci dále vyjadřovat," stojí v prohlášení Pilaře.