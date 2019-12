Sivok si lebedí, jak se daří Dynamu, ale chybí mu slunce ze Středomoří

Sedmé místo v tabulce, sedm zápasů bez prohry. To je paráda...

Určitě je a jsem rád, že u toho mohu být. Po výhře nad Slováckem jsem se trochu obával, co bude dál. Čekala nás Sparta, pak Jablonec, doma Příbram a konec podzimu na Slavii. Říkal jsem, že každý bodík z těchto čtyř zápasů bude cenný, a už máme po dvou utkáních čtyři! Zejména remízu na Spartě jsem si užil, i když ten klub mám pořád v srdci, ale třeba jsem tam hrál naposledy.

Chcete tím naznačit, že po sezoně s fotbalem skončíte?

Nemohu to vyloučit. Jsme domluvení, že uvidíme, jak na tom budu. Věk nezastavím. Však jsme s Jardou Drobným trenérovi řekli, že pokud uvidí, že nejsme přínosem, ať hrají lepší. My jsme připravení pomáhat dál, v kabině i v klubu a posouvat ho dopředu.

Z ciziny jste se s rodinou vrátili po jedenácti letech. Jak jste si zvykli na život v Čechách?

Já jsem s tím neměl problém. Jsem Čech, vím, že lidé jsou takoví i makoví. Bavím se s tím, s kým chci a kdo chce se mnou. Manželka Michaela je také v pohodě. Děti – desetiletý André Thomas a Megan, které bude v prosinci devět – chodí do české školy, protože měly trochu problém s češtinou. Je to pro ně jiné než v amerických školách, kam chodívali v zahraničí, ale už si zvykají. Hodně nám pomáhá i pan ředitel Schmied ze základní školy v Hluboké.

Co vám ze slunného Turecka nebo Izraele nejvíc chybí?

To sluníčko. V Izraeli bylo v téhle době kolem pětadvaceti stupňů a chodili jsme se koupat do moře. Ale nestěžuji si. Za teplem si dojedeme v zimní přestávce. Měsíc volna v zimě už jsem dlouho neměl. Manželka s dcerou byly v Izraeli v říjnu, my dva se synem jsme si nenechali ujít kvalifikační zápas s Anglií. Když začaly ty první mrazíky, vybavilo se mi dětství, krásné zimy, když jsme třeba chodili hrát hokej. Na ten se zase chystám. Zima mi vadí jen při tréninku nebo při zápasech, jinak je příjemné přijít z ní do tepla domova.

Těšíte se na Vánoce?

Strašně moc, pro nás jsou to nejkrásnější svátky. Léta jsem tu atmosféru nezažil, přiletěli jsme jen na pár ní. Teď už je vyhlížíme. Manželka začala vánočně zdobit náš dům. Přijedou babičky a dědečkové. Budeme mít stromeček, kapra, bramborový salát a samozřejmě cukroví, české pohádky v televizi. Ježíšek přinese dárky a bude to moc fajn. Ten adventní čas a Vánoce jsou už cítit ve vzduchu.

Tomáš Sivok z Českých Budějovic a fotbalisté Sparty Andreas Vindheim (uprostřed) a Libor Kozák.

Vlastimil Vacek, Právo

Kousek od vás, přes hlavní silnici, bydlí v Dobrém váš kamarád David Lafata. Vídáte se často?

Teď se trochu stydím... Před měsícem jsem mu slíbil, že se ozvu a někam zajdeme třeba na kafe nebo s rodinou na návštěvu. Nestihl jsem to, nebyl čas. Přiznám se, že jak pomáhám s prací v klubu a trenér Horejš nás prohání na tréninku, jsem kolikrát rád, že přijdu domů a jdu se alespoň na hodinku natáhnout. Také se střídáme s manželkou o kroužky dětí. Ale slibuju, že se Lafimu ozvu a brzy to napravím. Vždyť je to kamarád, super kluk, férový chlap a taky sparťan! (smích).