Trenér rozjetých Budějovic Horejš: Inspiruji se hrou Slavie i Liverpoolu

Dynamo udivuje svými výsledky a předváděným fotbalem. Mluví se o jihočeském zázraku. Nemáte pocit, že žijete v krásném snu?

Žádný zázrak a sen je také silné slovo. Pochopitelně si vážíme toho, kde momentálně jsme, na hezkém sedmém místě v tabulce. Nikdo to od nás asi nečekal, ale na druhou stranu jsme si to zasloužili tím, co pro úspěch, zdůrazňuji všichni, děláme.

Napadlo vás v době, kdy jste byli u dna tabulky, že může něco takového přijít?

Začátek jsme úplně špatný neměli, sice jsme doma podlehli Opavě, ale vyhráli jsme na Slovácku, remízovali se Spartou a Jabloncem, nějaké body jsme udělali. Pak ale přišla série tří porážek, výhra nad Zlínem a zase tři prohry. Ta v Liberci v jedenáctém kole nás srazila na šestnácté místo. Kdyby nám někdo tehdy řekl, že přijde taková série úspěšných zápasů, asi bychom nevěřili, ale ve fotbale je možné všechno. Jsem moc rád, že se nám to povedlo.

Trenér Českých Budějovic David Horejš oslavuje gól svého týmu proti Spartě

Vlastimil Vacek, Právo

Kde se v hráčích najednou vzala ta síla?

Musím říct, že tomu hodně pomohly příchody zkušených borců, gólmana Jaroslava Drobného a stopera Tomáše Sivoka. Mužstvo si sedlo. Každý dobrý výsledek pak dodává hráčům zdravé sebevědomí, celé mužstvo pak šlo zápas od zápasu nahoru.

Bylo těžké kabinu přesvědčit, že jdete i přes prohry správnou cestou?

Neřekl bych, že to bylo o správnosti cesty. Třeba zápasy s Mladou Boleslaví nebo Libercem jsme měli dobře rozehrané. Ale dělali jsme hrozné individuální chyby, které nás srážely a soupeř je trestal. Při tom hra nebyla rozhodně špatná. S hráči jsme chyby rozebírali, ukazovali jim je na videu a oni pochopili, co po nich chceme. Přestali hrubky dělat, přiklonilo se k nám i štěstí, začali jsme vyhrávat a díky tomu jsme v tabulce tak vysoko.

Hrajete fotbal, který se líbí. Ušil jste systém na hráče, které máte k dispozici, nebo jste do své představy, co chcete hrát, hledal a dosazoval vhodné typy?

Kořeny jsou už ve druhé lize. Naším cílem byl postup. Věděli jsme, že hra musí mít nějaké parametry. To se nám povedlo, druhou ligu jsme vyhráli s náskokem čtrnácti bodů. Do nejvyšší soutěže jsme pak přivedli hráče, kteří se nám do systému typologicky hodili. Věděli jsme také, že ten level bude o hodně výš. Podařilo se nám do tohoto systému přivést hráče, kteří nám ohromně pomohli. Kromě Drobného, Sivoka, Čoliče a Schranze, kteří jsou pro naši hru klíčoví, máme v kádru hráče, kteří druhou ligou prošli. Samozřejmě jsme se připravovali i na to, že například běžecká náročnost bude vyšší, bavili jsme se o všem velmi často i u videa a systém se podařilo posunout ještě výš. Dbáme na to, abychom drželi laťku, a ještě se zlepšovali.

Tomáš Sivok z Českých Budějovic během utkání na Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

Máte svůj trenérský vzor, který by vás inspiroval?

Vzor si beru z více trenérů, ale především vy musíte mít svoji vizi a vědět, jaké máte hráče, a tudíž i možnosti, co s tím týmem můžeme hrát. Těžko budeme hrát fotbal jako Manchester City. Inspiruji se ale jak hrou Slavie, tak ji hledám třeba i u Liverpoolu.

V rozhovorech pro Sport.cz a Právo Tomáš Sivok a Jaroslav Drobný, jako dva důchodci, jak se nazvali, vyzdvihovali především vás, jako strůjce úspěchu. To se jistě hezky poslouchá...

Zní to příjemně. Ale důležité je hráče získat pro svoji vizi, mít je na svojí straně. Musí uvěřit tomu, že ta cesta je správná. A co se týká těch dvou, nepřišli důchodci, ale starší, velice zkušení hráči, kteří dali týmu správný punc. Level, o němž jsem mluvil, posunuli ještě výš. Hráči, kteří do té doby neměli s ligou velké zkušenosti, vědí, že se o ně mohou v těžkých chvílích opřít. To nám před tím chybělo, i z toho plynuly zmíněné individuální chyby. Ti dva mužstvu ohromně pomohli a pomáhají. Kabina se semkla a šlape dobře.

Teď vás čeká předposlední Příbram. Je těžké udržet hráče na zemi?

O tomhle se bavíme denně. Vůbec si nemyslím, že by kluci létali někde v oblacích. Řekli jsme si to i po vítězství v Jablonci. Stojíme nohama na zemi a jsme pokorní. Příbram nebude lehký soupeř, vzhledem k jejich situaci u nás bude chtít bodovat. My se ale snažíme na každý zápas připravit tak, abychom na něj byli lépe nachystaní, než soupeř. To je naše krédo. Nikdo nepůjde na hřišti s tím, že se Příbram porazí sama. Půjdeme do utkání s cílem potvrdit tři body z Jablonce, což znamená vyhrát.

Nemáte obavu, co s mužstvem udělá porážka, která může přijít i po dobrém výkonu?

V tomhle směru nemám obavy, že by nás položila. Vždyť uprostřed té úspěšné série jsme doma prohráli v MOL Cupu 0:4 se Spartou. To bylo hodně tvrdé. Ale s týmem to nezamávalo. Čtyři dny na to jsme vyhráli v Teplicích a ligová série pokračovala. Nepřemýšlíme o tom, co s námi provede porážka, ale děláme maximum, aby nepřišla. Když prohrajeme, pojedeme dál.

Brankář Českých Budějovic Jaroslav Drobný inkasuje gól z penalty od Guélora Kangy ze Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

Jste spíš trenér pes, nebo používáte metodu cukru a biče?

(směje se) Můj přístup je založený především na vzájemné důvěře s hráči. To je základ. Mám výborný realizační tým, pravidla jasně nastavená. Každý v mužstvu ví, jaká je jeho role. Vzájemný respekt je důležitý, ale s klukama konzultujeme některé věci, chceme znát jejich názor. Jednám se všemi na rovinu, každý ví, na čem je. Platí, že žádný hráč není víc než mužstvo. Už při jejich výběru proto hodně dáme na jejich charakter, nejen fotbalové kvality.

Tykají vám někteří?

Hodně mi jich tyká, vždyť s některými jsem ještě hrál (úsměv). V tykání ale nevidím problém. Důležitý je vzájemný vztah a respekt. Každý zná hranice, co si mmůže dovolit a co už ne.

Patrik Čavoš (vpravo) z Českých Budějovic v souboji se sparťanem Michalem Trávníkem.

Michal Kamaryt, ČTK

Čím vás hráči dokáží nejvíc naštvat?

Když neplní to, co mají, při zápase nebo i tréninku. To neodpouštím, v takovém případě jsem ten pes. Máme s tím neblahé zkušenosti z první poloviny podzimu. Když hráč udělá chybu, umím to pochopit, v klidu si situaci rozebereme. Pokud ji udělá kvůli špatnému přístupu, ať v obranné nebo útočné fázi, je to průšvih a hráč to pocítí.

Trenéři mívají spočítáno, kolik by ve které fázi soutěže chtěli mít bodů. Jste vysoko nad plánem?

Upřímně, já to nepočítám. Když se podíváte na los, máte nějaká přání, ale ta pak mohou být daleko od reality. Vážíme si sedmadvaceti bodů, které máme. To tady asi nikdo nečekal. Důležitější je hra, kterou se prezentujeme. Asi je dobrá, když jsme ze sedmi zápasů šest vyhráli a jednou remízovali. A body jsme uhráli s velmi kvalitními soupeři.

Nepřehodnotíte cíl, kterým byla v první řadě záchrana, a neposunete ho výš?

Nechci, abychom něco přehodnocovali. Klukům neustále říkám, že neřešíme tabulku, ale jednotlivé zápasy. Zhodnotíme si ten odehraný a připravíme se na následující. O ničem nespekulujeme. Do které skupiny nás výsledky posunou, jestli do té nejvyšší, prostřední nebo o záchranu, pak záleží na nás. Pochopitelně chceme hrát co nejvýš. Ten prvotní cíl, abychom pro Budějovice zachránili ligu, a vážili si jí, zůstává. Všechno další se uvidí.

Tomáš Sivok s dětmi, vlevo Megan, vpravo André Thomas.

www.dynamocb.cz

Cítíte teď v Českých Budějovicích větší zájem o fotbal, podporu fanoušků?

Fanoušci jsou skvělí. Budějovice nejsou tak velké a zpětná vazba je bezprostřední. Prošli jsme tady složitými obdobími, proto si hodně vážíme kladné odezvy. Chodí víc fanoušků, mají radost z výsledků a líbí se jim zejména předváděná hra. To nás moc těší a motivuje. Je to zadostiučinění za práci, kterou tu odvádíme. Pro hráče je povzbuzení, když je fanoušci chválí.

Už přemýšlíte o posilách pro jaro a neobáváte se odchodů?

O doplnění kádru se bavíme intenzivně, máme vytipované borce na posty, které bychom chtěli posílit. Musí jít o hráče, kteří se hodí do herního systému a charakterově do kabiny. Co se týká odchodů, věřím, že mužstvo zůstane pohromadě a spíš posílíme. Už nám odešel Lukáš Provod, ale poradili jsme si s tím. Chápeme, že když přijde pro klub a hráče nabídka, která se nedá odmítnout, klub hráče prodá. Nejsme bohatý klub. Většina kluků ale hraje ligu poprvé, potřebují získávat zkušenosti, hrát, na odchod mají čas. Chceme dál nabízet pohledný fotbal, dělat body, Dynamo neustále posouvat výš a zabudovat ho pevně v nejvyšší soutěži.