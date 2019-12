Proti Slavii přitvrdíme, slibuje liberecký Nguyen. Jak hodnotí hvězdu sešívaných?

„Je vidět, že Koly má skvělou fazonu. Ale doufám, že u nás se mu tolik dařit nebude, aniž bych mu přál něco špatnýho. I když moc gólů Slavia nedostává, snad u nás nějaký obdrží a vyhrajeme," přeje si Nguyen.

Přesně dostala Slavia na podzim v lize góly jen tři.

Je to neuvěřitelné číslo. Je to i díky Kolymu. I když na něj někdy střely ani nejdou, spoustu situací vyřeší tím, že včas vyběhne. A když na něj něco jde, chytne to. Přitom on sám dostal jen dvě branky, protože v Opavě chytal Přéma Kovář. Takže Ondra dostal dva góly za více jak půlku sezony. To je opravdu neuvěřitelný. Je to skvělý gólman. Už jen podle toho, že ho chce někdo koupit za 400 milionů, což je víc, než kolik dali za Pera Čecha, si myslím, že kariéru by mohl mít klidně podobnou.

Jak moc je pro hru Slavie z vašeho pohledu důležitý?

Podle mě minimálně stejně jako Souček. Když sleduji zápasy Slavie, tak Koly vždy rozehrává od brány na Součka a řekl bych, že v tom je docela klíčový, protože přes něj si mohou pomoci i obránci. Vědí, že když mu dají těžkou přihrávku, má dobrý první dotek a pak i přesně rozehraje. Ať už nakrátko nebo na střední vzdálenost. Má i dlouhý výhoz. Je vidět, že ho trénují. I z ruky tak dokáže založit rychlý protiútok. Díky němu může obrana Slavie hrát vysoko, protože sebere i takové dlouhé balony za obranu, pro které by třeba jiní gólmani nešli.

A přitom rozehraje konstruktivně.

Ano, nezakopne míč na tribunu, dovolí si udělat kličku, což jsme viděli třeba s Dortmundem. Zklidní hru a rozehraje. Pro kombinační fotbal Slavie je to hodně důležité. Když to jiný gólman kopne nahoru, celý tým to stojí hodně sil, protože je tam hodně soubojů a běhá se nahoru dolů. Ve Slavii to funguje.

Mimochodem měl byste na takové kličky nervy?

Když se bavíme s naším trenérem gólmanů, tak toho by asi odvezli, kdybych tam začal takhle kličkovat... (usměje se) Nikdy jsem ani nebyl kličkovací typ, že bych hrál na takové riziko. Ale tam to po něm očividně chtějí a jsou za to rádi. Má to svoje plusy a až to někdy prostě nevyjde, budou i minusy. Ale jestli to nevyjde jednou ze sta případů, tak se to vyplatí.

Když se bavíme o Kolářovi, jak si teď považujete toho, že jste ho v anketě LFA o nejlepšího gólmana minulé sezony porazil?

Samozřejmě mě to těší. Anketu však beru tak, že jsem byl neznámý a podařilo se nám udržet hodně nul, což byla zásluha celého týmu. Každopádně i díky tomu jsem se asi stal zajímavým, a i díky tomu anketu asi vyhrál. Ale mám další ambice, teď je nová sezona a nemůžu žít z toho, že jsem vyhrál nějakou anketu.

Brankář Slavie Ondřej Kolář v okamžiku, kdy kapitán Pražanů Tomáš Souček proměnil v duelu Ligy mistrů s Interem Milán penaltu.

David W Cerny, Reuters



Pokud jste naznačil ambice, jak sledujete vývoj ohledně jeho případného přestupu do zahraničí? Ptám se na to, protože už v létě nechybělo moc, abyste v pátek byl v Liberci jako Kolářův parťák.

Sleduji jen to, co se píše. Ovšem rozhodně ne kvůli tomu, že bych cítil, že bych měl zaujmout jeho místo. Zajímám se o to, protože je to kluk z Liberce, pro který je to podle mě skvělá vizitka a může být pyšný, že vychoval takového gólmana. Když by šel do světa, pro Liberec by to bylo vyznamenání.

Ale v létě váš přestup do Slavie nebyl daleko, že?

To je pravda. Z mého pohledu to bylo hodně blízko. Kdyby Slavia chtěla, tak to dopadlo. Samozřejmě nevím, jaká byla realita a nemuselo to být vůbec tak, jak jsem si myslel. Možná to byl jen nějaký krok, aby na něj zatlačili, těžko říci. Nakonec se jim to i vyplatilo, protože Koly chytá celou sezonu fantasticky.

Z tohoto pohledu možná ani nelitujete, ne? Sice byste si finančně nejspíš hodně polepšil, na druhou stranu byste asi vysedával na lavičce.

Na peníze jsem rozhodně nekoukal, pro mě byla vždy důležitější sportovní stránka. Teď se dá jen spekulovat, co by se stalo, kdybych tam opravdu přišel. Jestli by se mně povedlo prosadit přes Kolyho nebo bych už půl roku seděl. Těžko říci. Beru to tak, že se stalo, co se stát mělo. Soustředím se spíš na budoucnost než minulost.

O nabídku ze Slavie si možná můžete říci opět nyní, když ji vychytáte. Notabene pokud Kolář sešívané opravdu opustí. Vnímáte to tak?

Samozřejmě zápas se Slavií je sledovaný. Nejen z pohledu Slavie, ale určitě se na ní jako účastníka Ligy mistrů jezdí koukat spousta zahraničních klubů. Zaujmout a překvapit vlastně může jakýkoliv hráč z Liberce. Ale neberu to tak. Samozřejmě vždy chci podat ten nejlepší výkon a jestli někoho zaujmu, bude to jen plus.

Liberecký brankář Filip Nguyen během utkání na Slavii.

Vlastimil Vacek, Právo

O inkasovaných gólech Slavie jsme mluvili, jak vás jako gólmana působí její útočná bilance? Na podzim nasázela 38 gólů.

Budí to respekt. Jsme si vědomi síly Slavie a máme respekt. Na druhou stranu U Nisy se nám docela daří. Posledně v nadstavbě to bylo 0:0, předtím jsme s ní prohráli 0:1. Tady jim těch gólů moc nepadá.

Čekáte vyhecovaný zápas?

Určitě. Zápasy se Slavií či se Spartou tady mají vždy grády. Myslím si, že to bude hodně tvrdý zápas. Je jasný, že nemůžeme nechat Slavii hrát fotbal jen tak na pohodu. Budeme muset trochu přitvrdit, aby věděli, kdo je tady doma a že odsud se body jen tak nevozí. Myslím, že doma umíme být hodně nechutný. Soupeři nakopeme nebo ho uběháme. Což ale Slavii asi vadit nebude, když přeběhala v Lize mistrů všechny týmy. (uculí se) Určitě to bude hodně soubojový a běhavý zápas. Věřím, že s vítězným koncem pro nás.

Jak moc vás budou chybět hráči ze Slavie hostující, Baluta, Oscar, Musa a Kuchta?

Musa je pro nás hodně důležitý ve finální fázi, dává hodně gólů. Oscar odehraje svou pozici vždy taky skvěle, ten bude taky určitě chybět. Baluta sice v posledních zápasech nebyl, ale když byl, s balonem umí velké věci, je nebezpečný. Každopádně se bez nich musíme obejít, i když to bude těžký, protože to jsou klíčoví hráči základní sestavy.