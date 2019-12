Slávistická posila za sto milionů nezáří! Počkejte na jaře, zůstává klidný trenér

„Hodně spolu jeho produktivitu a přínos pro tým řešíme," říká Jindřich Trpišovský, trenér Slavie, na téma bilance rumunského reprezentanta. „Z pozice, kde Nicolae hraje, potřebujeme góly. Určitě by jich měl dávat více. Na jeho obhajobu musím říct, že jej nutíme do jiného stylu než třeba v rumunské reprezentaci nebo při angažmá v FCSB," vysvětluje Trpišovský.

V lize naskočil Stanciu jedenáctkrát v základní sestavě, čtyřikrát šel do hry z lavičky náhradníků a připsal si dvě branky a dvě asistence. V Lize mistrů figuroval při každém z pěti dosavadních utkání skupiny F mezi vyvolenými jedenácti, stejně jako v předkole nejprestižnější klubové soutěži proti Kluži, kdy si připsal jednu asistenci. Jeden start má na kontě z tuzemské pohárové soutěže. Pomyslných pět čárek v kanadském bodování je tristní bilancí od borce, který se v létě letošního roku upsal Slavii po šest měsíců dlouhé anabázi v Saúdské Arábii (Al Ahlí) za více než sto milionů korun.

Axel Witsel z Dortmundu kouzlí na zemi s míčem a dotírající Nicolae Stanciu ze Slavie Praha během utkání základní skupiny Ligy mistrů v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

„S trenérem Trpišovským hodně mluvíme. Snažím se dělat, co po mně chce. Pokouším se zvládat i defenzivní povinnosti, které mi dává. Hodně běhat, napadat, vyhrávat souboje, pomáhat spoluhráčům," vypravuje pro klubový magazín Stanciu, který médiím rozhovory neposkytuje.

Během angažmá v rumunském FCSB (Steaua Bukurešť) ve 136 duelech zatížil konta soupeřů 33 brankami a připsal si 25 asistencí. V belgickém Anderlechtu si během 53 utkání připsal 9 branek a 10 asistencí. V pražské Spartě za 34 zápasů nasázel 10 branek a 10 asistencí.

„Zatímco v minulosti nastupoval na pozici klasické desítky, nyní hraje z hloubky pole. Dostává se hodně pod balón, vrací se. A skočil do toho rovnýma nohama. Na jaře bude nepochybně o padesát procent lepší," ujišťuje Trpišovský.

„Nebyl jsem zvyklý na specifický styl, jímž Slavia hraje. Ale změn v mém pojetí nebylo zase tolik. Vnímám větší odpovědnost, naběhám toho určitě mnohem více. Hlavně cítím, že je ve Slavii mnohem kompaktnější a silnější skupina hráčů. Podle mého od nás lidé neočekávají, že jeden fotbalista bude jasně nejlepší a rozhodne zápas," říká Stanciu.

Jde o tým, říká Stanciu

„Ve Slavii to není o jednom nebo dvou lidech. Jde o tým. A spoluhráči mi velmi pomáhají, abych se cítil jako součást týmu," zdůrazňuje šestadvacetiletý Rumun a rozplývá se nad spoluprací s Josefem Hušbauerem a Tomášem Součkem. „Je snadné hrát s Pepou, protože je to velice chytrý hráč, skvělý s míčem. Je radost vedle něj nastupovat. A když ještě za sebou máme Tomáše, je to paráda."

Zleva Nicolae Stanciu ze Slavie a Matúš Čonka z Karviné.

Vít Šimánek, ČTK

Ať je to jakkoliv, ve Slavii je s ohledem na finanční náklady a všeobecné očekávání jeho přínos nedostatečný. „V zápasech u něj pozoruji neklid v situacích, které v tréninku s jistotou proměňuje. Strašně ho žere, že nedává góly. Až sérii bez trefy prolomí, určitě bude následovat série, kdy bude sbírat branky i asistence," je si jistý Trpišovský.

„Pro mě je nejdůležitější, že se cítím jako součást týmu. A nikoliv jen obletovanou hvězdou. Nejsme Barcelona, kde se vše točí kolem Messiho, nebo třeba v minulosti v případě Realu Madrid kolem Ronalda. Ve Slavii znám svoji roli. A kouč ke každému přistupuje stejně," lebedí si Stanciu.

Stanciu má fyzický handicap

Jenže jak zmínil i samotný Trpišovský. Od rumunské hvězdy se branky prostě očekávají. Přitom naposledy se Stanciu trefil do sítě Českých Budějovic v polovině srpna. „Apelujeme na něj, aby nestřílel z nepřipravených pozic a z velké dálky. Někdy pálí z nepřipravených pozic. A nepochybně se projevuje i změna stylu, jemuž se teprve učí. Absolutně mu nelze upřít snahu. Má hodně kontaktů s míčem, ale někdy je třeba výhoda se do hry nezapojit, a pak někde takříkajíc vyplavat," přemítá Trpišovský.

„Je třeba si uvědomit, že Nico se zapojil v létě pozdě. Měl určitý fyzický handicap. Do zápasů chodí vlastně čtyři měsíce. Potřebuje půl roku, aby se do toho dostal a s mužstvem se více sžil. Vidíme na tréninku, jaké má schopnosti. Jen prostě potřebuje klid. A ten získá v okamžiku, kdy čekání na gól prolomí," přesvědčuje Trpišovský.

I přes zatím bídný přínos zůstává rumunský reprezentant nad věcí. „Chtěl jsem se vrátit do Evropy. Všichni mi předhazovali, že jsem ze Sparty odešel do Arábie jen kvůli financím. Ale měl jsem v Al Ahlí platný kontrakt ještě na tři roky. A přestupem do Slavie jsem se spousty peněz vzdal. Chtěl jsem hrát Ligu mistrů a sbírat skvělé zážitky. V Al Ahlí bych nebyl tak šťastný, jako jsem ve Slavii," vypravuje Stanciu, jenž bude mít další šanci na gólový zápis dnes večer v Liberci.