Zase se cítím jako plnohodnotný hráč, přiznal Škoda. Co řekl o své budoucnosti ve Slavii?

Je Liberec vaším oblíbeným soupeřem?

Vypadá to tak. Asi jsem jim dal nejvíc gólů.

Navíc jste před čtyřmi lety v Liberci slavil svůj jediný ligový hattrick.

Když jsem se dozvěděl, že budu hrát v základu, vzpomínal jsem na to. Říkal jsem si, že tehdy byla podobná zima a mohl bych to zopakovat. (směje se) Sice se to nepovedlo, ale dal jsem gól a vyhráli jsme 3:0. Takže skvělé.

Navíc jste se trefil druhý zápas za sebou. Cítíte formu?

Jsem rád, že jsem dal gól i minule, i když z penalty. Ale hlavně jsem rád, že jsem mohl nastoupit od začátku, dal zase gól a klukům pomohl k jasnému vítězství. Zase se cítím jako plnohodnotný hráč. Předtím to úplně ideální nebylo. Teď jsem samozřejmě šťastný, že jsem dostal šanci od začátku a vyhráli jsme.

Milan Škoda (uprostřed) ze Slavie se raduje z gólu proti Liberci.

Radek Petrášek, ČTK

Penaltu jste kopali i v Liberci. Tentokrát vás k ní Tomáš Souček jako v Karviné nepustil?

Úplně jsme o tom nedebatovali... Jen jsem na něj kouknul a on řekl, že jde. Nechal jsem to na něm. Vzal si balon a šel.

Teď už máte na kontě 92 prvoligových gólů. Řešíte blížící se stovku?

Jo, ale ne za každé situace, že bych si vzal balon a sobecky to kopnul. Poslední penalty kopal Suk. Jen v minulém zápase mi to kluci nacpali do ruky, abych to symbolicky zahrál, když jsem hrál třístý zápas. Teď už o jubilejní zápas nešlo, tak jsem to nechal na Sukovi.

Zleva Ibrahim Traoré a Vladimír Coufal ze Slavie se radují z gólu proti Liberci

Radek Petrášek, ČTK

Ale kromě gólů jste přispěl i pěknou asistencí na druhý gól Traorému.

Věděl jsme o Ibrovi, že tam nabíhá a sklepnul jsem mu to. Hlavně to krásně uklidil, to bylo ještě hezčí.

Čekal jste tak výrazný nástup? V Liberci to favorité nemívají lehké.

Poslední zápasy tady opravdu nebyly lehké. Buď to bylo 0:0, nebo jsme horko těžko vyhráli 1:0. Teď to byl v prvním poločase dopředu fakt skvělý výkon. Dali jsme brzy první gól, a to se odrazilo i na výkonu. Brzy jsme se dostali do pohody. První gól je důležitý, zápas nějakým způsobem rozjede. Když ho dáme my, tak se nám hraje líp. Domácí hrozili trochu z brejků, ale tam nás zachránil Koly (Kolář). Myslím, že zápas byl v naší režii. Což je dobře.

Jak vás tahle výhra povzbudí před zápasem Ligy mistrů v Dortmundu?

Určitě je to lepší, než kdybychom tady prohráli. Je to dobré vítězství, zasloužené. V sebevědomí nám to pomůže určitě.

V červnu vám končí ve Slavii smlouva. Budete to řešit?

Úplně to nehrotím, ale samozřejmě to vnímám. Bylo by pro mě těžký jít do toho s tím, že mi v létě končí smlouva, nějak to dohrát a pak to zabalit. To se mi fakt nechce. Priorita je samozřejmě být ve Slavii. Ale není to pro mě jednoduchá situace. Nechci to tady prosedět a pak nic. Musím to nějak řešit. Bude to na Slavii. Uvidí se.

Jsou ve hře i zahraniční varianty?

Smlouva mi končí za půl roku, když nebude zájem ze Slavie, nějaké možnosti mohou být.