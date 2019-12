Teplice oslavují nového hrdinu. Student a premiérový střelec Knapík by rád šel ve stopách Alexe Krále

Fotbalové Teplice velebí nového a nečekaného hrdinu! Obránce Jan Knapík čtyři dny před svými devatenáctými narozeninami rozhodl vítězným gólem o tříbodovém zisku Severočechů v důležitém duelu proti Zlínu (2:1). A povedlo se mu to už při pátém prvoligovém vystoupení a teprve druhém startu v základní sestavě. Svým raketovým vstupem do ligy tak trochu připomíná bývalého teplického hráče a současného reprezentanta Alexe Krále ze Spartaku Moskva.

„Jsem hlavně rád, že jsem dostal šanci od trenéra a že mi věřil. A vážím si toho, že jsem mohl důvěru oplatit gólem," svěřil se Knapík., „Je to hezký dárek ke středečním narozeninám, ale ani si to moc neuvědomuji. Naštěstí mi ve fotbale drží zdraví, protože jsem taky dlouho marodil," líčil mladík, který se přiznal, že v první chvíli ani nevěděl, jak má svou trefu slavit.

„Běžel jsem za exekutorem trestňáku. Míč jsem se při gólu snažil umístit na branku. A vyšlo to. V hledišti jsem měl rodiče, babičku, dědu. Studuji gymnázium a už v létě jsem si přál, abych si zahrál v lize. Byl to můj sen," vyznal se Knapík.

Jan Knapík z Teplic se raduje z vítězného utkání proti Zlínu.

Ondřej Hájek, ČTK

Inspirací je pro něj Alex Král. „V teplickém áčku jsme se minuli. Absolvoval jsem v jednom týmu s ním jen pár tréninků, když jsem přišel z dorostu," říká teplický talent o jednom z nejlepších českých fotbalistů současnosti. „Jít v jeho stopách, to by byla fantazie. Určitě je pro mě svým způsobem vzorem, kam to dotáhl. Přesto zůstávám při zemi a ani nevím, jaké bude zápisné za premiérový ligový gól. Doufám, že v rámci možností," usmál se Knapík.

Zvyká si na první ligu

Nejprve se chce adaptovat na první ligu. „Je to jiný tlak než v mládeži. Hraje se rychlejší, důraznější fotbal. Po pátém startu se chci pomalu zbavit nervozity, ale místo v základní sestavě představuje velkou zodpovědnost. Podzim pro nás zdaleka nekončí," připomíná ještě poslední zápas v kalendářním roce v Plzni.

„Když budeme držet za jeden provaz, nemusíme se bát. Uvidíme, jak to dopadne. Kromě fotbalu budu ještě v prosinci dohánět známky ve škole, kde mi vycházejí vstříc. Snad to zvládnu," dodal Knapík.

To je úleva. Fotbalisté Teplic ukončili šestizápasové čekání na výhru.

Ondřej Hájek, ČTK

Srovnání Krále i Knapíka může nabídnout teplický trenér Stanislav Hejkal, který vedl oba. „Alex přišel ze Slavie, kam taky odešel. Knapíka si pipláme déle. Potřebuje se koordinačně a pohybově srovnat, protože nemá pohyb tak elegantní jako Alex Král. Má ovšem taky velkou touhu uspět a jít za svým cílem, všechno má před sebou. Může hrát i na pozici defenzivního záložníka. Nechceme ho jen zaparkovat na stoperu, ale dáváme ho podle potřeby i do zálohy, aby se rozvíjel," komentoval teplický kouč počínání svého bývalého i současného klubového svěřence.