Tři nádherné branky, tři body a posun na třetí místo. Poradíme si, i když ztratíme vedení, těší Haška

Odehráli jste atraktivní zápas, ve kterém padlo sedm branek. Ztratili jste dvougólové vedení, bylo těžké vrátit se zpět?

Bylo to nepříjemné...První gól jsme dostali z ojedinělé akce, kde nic nenasvědčovalo tomu, že bychom měli inkasovat. Potom jsme trošku znervózněli a nebyli tak dominantní jako na začátku, kdy jsme hráli velmi dobře. Druhý gól byl ještě větší komplikace. Mám radost, že jsme se dokázali zvednout a vyhrát. Navíc padlo sedm branek, takže pro fanoušky to mohl být krásný zápas.

Svojí brankou jste napodobil Michala Sáčka a jeho první trefu, která z nich byla hezčí?

Mně se můj gól líbil víc! (smích) Ale vážně - oba góly byly velmi důležité, protože jsme vedli rychle 2:0, což je určitě příjemné...

📰 HAŠEK | „Když soupeř vyrovnal, nebyly to příjemné pocity. Ale ukázali jsme, že už možná dokážeme zvládnout i utkání, které se nevyvíjí úplně ideálně. Byl to krásný zápas.“



Martin Hašek hodnotil vítězný zápas proti Mladé Boleslavi! #acsparta



➡️ https://t.co/KfWQqMXSvi pic.twitter.com/GHYoOgKU7K — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 8. prosince 2019

Dostali jste se na třetí místo v tabulce právě před Mladou Boleslav. Je to pro vás určitý posun?

Znamená to, že jsme třetí. Pro nás je důležité soustředit se na sebe, abychom se pokusili vyhrát každý zápas, a pak uvidíme, na co to bude stačit. Samozřejmě je příjemné, že se náskok Plzně ztenčil na pět bodů. Chceme skončit v tabulce co nejvýš.

Martin Hašek ze Sparty oslavuje gól na 2:0 během utkání s Mladou Boleslaví.

Vlastimil Vacek, Právo

Krátce poté, co jste inkasovali vyrovnávající branku, se vám podařilo opět dostat do vedení. Ukázal se dobrý týmový duch?

Ukázalo to asi určitou sílu, protože není jednoduché ztratit dvougólový náskok a hned se dostat zase do vedení. Pocity můžou být různé a my jsme ukázali, že máme sílu a dokážeme si poradit i s nepříznivým vývojem zápasu.

Stejně jako v Příbrami vám nebyl uznán gól, není to už trochu k vzteku?

Vzhledem k tomu, že jsme oba zápasy vyhráli, tak to tolik nevadí, ale určitě bych byl radši, kdyby obě branky platily.

Kapitán soupeře Marek Matějovský tvrdí, že někteří hráči Sparty často padají a někdy zveličují vážnost zákroku. Jak to vidíte vy?

Budu mluvit za sebe. Já se snažím vždycky hrát fair play a souboje nepřihrávat. Ostatní mi nepřísluší hodnotit.