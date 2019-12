Sparťani si zařádili pro kalendář. Všichni odvádějí část platu ve prospěch bývalých hráčů

Vyblbli se, jasná věc. A třeba skromný mladík Michal Sáček se představuje v nečekané roli žhavého milence po boku své milé Niky.

Áčko fotbalové Sparty má svůj tradiční kalendář, autorem snímků je znovu fotograf Ondřej Pýcha.

Kmotry kalendáře ženského týmu se stali místopředseda Elektrizace Železnic Martin Janovský, Lucie Staňková z Nového hára, Aneta Pochmanová a Bořek Dočkal.

sparta.cz

Sparťanky pak nafotily charitativní kalendář pro dobročinný spolek Nové háro, celý výtěžek z jeho prodeje bude věnován na výrobu paruk z pravých vlasů pro onkologické nemocné pacienty.

„Jsem ráda, že jsem se mohla focení kalendáře účastnit a přispět na dobrou věc. Doufám, že spolku Nové háro pomůžeme a vybereme dostatek peněz na paruky pro děti, které je potřebují. Pokřtít kalendář byl pro mě velký zážitek a zároveň nesmírná pocta," říká uvádí Aneta Pochmanová, kapitánka české reprezentace do 19 let.

Křest proběhl o přestávce ligového duelu s Mladou Boleslaví, který měl v předvánoční atmosféře také výrazný charitativní aspekt.

Procenta nejsou tak vysoká

Utkání bylo věnováno projektu Sparta NADOBRO a na konto Nadačního fondu ACS se podařilo vybrat 626 942 korun.

Nejvyšší příspěvek na pomoc svým předchůdcům, konkrétně 592 342 korun, věnovali současní hráči áčka.

📺 NADAČNÍ FOND | Všichni hráči, kteří přicházejí do Sparty, odvádějí podle smlouvy pevnou část své mzdy ve prospěch Nadačního fondu, který se stará o bývalé hráče ve zdravotní a finanční nouzi! 👴



💰 Symbolický šek bude zástupcům fondu předán v rámci nedělního utkání! #acsparta pic.twitter.com/2DG59D3Ftz — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 7. prosince 2019

Letenští jdou příkladem dalším domácím klubům. Všichni hráči, kteří přicházejí do Sparty, odvádějí podle smlouvy pevnou část své mzdy ve prospěch Nadačního fondu, který se stará o bývalé hráče ve zdravotní a finanční nouzi.

„Peníze odvádějí i kluci, kteří sem nově přicházejí. Aspoň trochu vidí, co Sparta znamená," poukazuje kapitán týmu Martin Frýdek, člen velké rodinné dynastie.

Kapitán Martin Frýdek předal šek internacionálovi Václavu Maškovi.

sparta.cz

Také zkušený Bořek Dočkal myšlenku vítá. „Myslím, že ke klubu jako Sparta s více než stoletou tradicí patří. Jsem rád, že bývalým hráčům můžeme zpětně takto poděkovat za to, co pro klub odvedli. Je to spravedlivé a procenta nejsou tak vysoká, aby někoho bolela a nespal kvůli tomu," říká letenský rekonvalescent.

Závěr podzimu ve znamení Zeleného života

Charitě je ostatně věnován také víkendový závěr ligového podzimu. Dvacáté kolo bude patřit Nadačnímu fondu Ligové fotbalové asociace Zelený život, který podporuje mladé fotbalisty a fotbalistky ze sociálně slabších rodin ve věku 5-15 let.

Fond je důležitou součástí ligového fotbalu již několik sezón. „Myšlenka sociální odpovědnosti českého profesionálního fotbalu vznikla již před šesti lety. Cílem nadačního fondu je podpořit děti, které by se z důvodu slabší sociální a finanční situace ve své rodině nemohly zapojit do tréninkového procesu ve svém lokálním klubu," vysvětluje Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA.