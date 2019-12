Weber naznačil odchod Komličenka. Dodnes nemůžu skousnout jeho vyloučení na Spartě za takovou kravinu, přiznal

„Mám obavu, že o Komličenka přijdeme," připustil Weber po zápase s Jabloncem. Pak se zarazil kvůli obavě, aby neřekl něco špatně, ovšem nakonec pokračoval: „Alespoň bude zábava... Spousta lidí si ho neváží, ale až odejde, bude chybět. Je to nadstandardní hráč. Hráče takového kalibru, který přináší lidem radost, vylučovat na Spartě za takovou kravinu, to dodnes nemůžu skousnout! I když to utkání s Jabloncem neovlivnilo, fotbal to prostě ochuzuje," čertil se kouč Mladé Boleslavi kvůli druhé žluté kartě a následné červené pro Komličenka v předchozím kole se Spartou. Ostatně vyloučení nakonec komise rozhodčích posoudila jako chybné, přesto Rus hrát nesměl.

„Dobře. Nedávejme karty za šlapáky, dávejme je útočníkovi, který dává třicet gólů, ať nehraje," dodal mladoboleslavský kouč ironicky.

S českou ligou se tak „car Nikolaj" rozloučí nejspíš právě červenou kartou, neboť středočeský celek pravděpodobně v zimní pauze opustí. „Myslím, že odejde. Jeho doba už nazrála a českou ligu přerostl. Vidím ho každý den na tréninku a v utkáních. Sice nedal tolik gólů jako vloni na podzim, ale stává se z něj komplexní útočník. Nakonec v ruské reprezentaci asi nejsou hloupí, když ho stavějí. I když tady jeho bývalí trenéři říkají, že je pomalý a líný, ruský nároďák má naštěstí jiné trenéry," usmál se Weber, podle něhož Komličenko udělal největší posun v obranné hře.

„Chápe, že se fotbal hraje i po ztrátě míče. Nakonec na Spartě na to paradoxně doplatil, když jsme ho nutili do represingu... Začal dělat spoustu věcí. I když to tak nevypadá, dokázal se obětovat pro tým. Ohromně mu pomohl a myslím, že manažeři pokrok vidí," poznamenal Weber, jenž je s jeho odchodem smířený.

„Myslím, že liga o tohoto útočníka přijde a bude to škoda. Jsme však připraveni, máme Murise, mladého Klímu, Ladra je také útočník. Musíme se hlavně posílit v defenzivě. Když jsem viděl Jugase, tak mě píchalo u srdce, že jsme ho neudrželi," připomenul Weber stopera Jablonce, jenž na jaře hostoval ze Slavie právě v jeho mužstvu.

Jednoho hráče do ofenzivy by však z Jablonce bral okamžitě. Vladimira Jovoviče, který se s Martinem Doležalem podílel na všech třech gólech Severočechů. „Na Jovoviče jsme se připravovali speciálně a na Doležala jsme měli dokonce speciální složku, ale jejich kvalita je velká. I my máme sice kvalitní hráče, ale jim tento zápas sedl z více důvodů. Některé naše výkony byly utahaný," uzavřel Weber po druhé prohře v řadě s týmem z popředí tabulky. Nejprve se Spartou, nyní i doma s Jabloncem.