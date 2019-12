Jsme za šašky, zuřil příbramský kapitán Rezek

Poslední místo v tabulce, to se bude hodně špatně přezimovat...

To máte pravdu. Ještě horší je, že když se na nás podívám, nevidím tam vůbec nic, o co bychom se mohli opřít. Hrajeme na náhodu a mám pocit, že jsme zápas od zápasu horší.

Proti Slovácku opět vyhořela defenzíva, čím si to vysvětlujete?

Katastrofa! Do desáté minuty dostaneme dva góly po individuálních chybách... To se s tím pak těžko něco dělá. Prostě zmar.

Byla v kabině o půli za stavu 0:3 bouřka?

Ani ne, trenér Nádvorník sice trochu zvýšil hlas, ale hlavně jsme si řekli, co musíme po změně stran hrát. No a dostali jsme čtvrtý gól a už jen debakl kosmeticky upravili.

Brankář Příbrami Ondřej Kočí dostává branku z penalty.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Není těch gólů po fatálních hrubkách už moc?

To je, zápas se Slováckem byl vyvrcholením. Opakuje se to každý zápas. Je to nepochopitelné. My se z chyb vůbec nedokážeme poučit a děláme je dál. Kdyby dneska přijeli ze Starého Města žáci, tak by nám taky dali tři góly a porazili nás.

Navíc neproměňujete šance, když už si je vytvoříte. Na Bohemce jste jich měli víc než domácí. Kam se ztratila muška z úvodu sezóny?

Na Bohemce to byl jeden z mála venkovních zápasu, kdy se nebojím říct, že jsme byli lepší než domácí. To je málo, také proto jsme neuhráli na hřištích soupeřů ani bod. Já mám pocit, že si jedeme ven zahrát a ne vyhrát, to je špatně. Děláme pak soupeři sparing. Venku jsme za šašky a dneska to platilo i doma se Slováckem. Ty góly nám pak chybějí. Tentokrát jsme jeden dali, ale po čtyřech zápasech. A byl vlastně k ničemu. To je strašná ostuda, jiné slovo pro to nemám.

Do zářijové reprezentační pauzy jste hráli dobře, porazili jste Jablonec i České Budějovice. Čím se tahle úspěšná série zlomila?

Asi jsme si začali myslet, že jsme mistři světa a umíme už všechno. Je vidět, že to tak zdaleka není. Všichni se máme hodně co učit.

Fotbalista Slovácka Jan Navrátil (vlevo)a Martin Zeman z Příbrami (vpravo) v sobuji o míč

Miroslav Chaloupka, ČTK

Dá se s tím v zimě něco dělat?

Makat a makat. Kdybychom to teď zabalili, bylo by to zlé. Nesmíme to vzdát, ale každý z nás si musí uvědomit, co a jak dělá, jak k zápasům přistupuje. Pořád hrajeme nejen o záchranu, ale i baráž a třeba o únik z ní. I s nadstavbou zbývá patnáct kol, i když máme hrozný začátek jara - v Jablonci, Plzni a doma Boleslav. Ale kdybychom už teď měli hlavu dole, tak snad do toho ani nemusíme chodit.

V situacích, v jaké se nachází Příbram, to zpravidla odnese trenér...

U nás to není otázka trenéra, a ani to neřešíme. Je jedno, kdo tu trénuje, když neplníme to, co si řekneme, tak je to jedno. Trenér dělá maximum, aby nás co nejlépe připravil na zápas. Na hřišti jsme my a tam to všechno zkazíme. To se prostě musí změnit. Začít musíme u sebe.