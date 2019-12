Čtyřnásobný ofsajd? Asistent ho nepostřehl. Silvestrovská show, nevím, zda koukal na večerníček, zlobil se kouč Karviné

„Druhá branka nás položila. Pak už jsme to jen směšným gólem, který se vidí možná někde na vesnickém fotbale, završili," smutnil obránce hostů Marek Janečka po prohře 0:3.

Jak ke kurioznímu momentu při druhém zásahu došlo? Při rozehrání přímého volného kopu zahráli hosté ofsajdovou past. Sedm hráčů vyrazilo při rozehrání nahoru. „Zdálo se mi, že jsme to udělali všichni jednotně," podotkl Marek Hanousek. Naopak čtyři hráči v modrém pelášili opačným směrem k brance soupeře a před brankářem Liborem Hrdličkou se tak ocitli zcela sami, neboť sudí je v postavení mimo hru neviděl. Chaluš jen nahrál Marovi a ten pohodlně zakončoval do prázdné branky.

„Byl to signál. Řekl jsme si, že to zahrajeme. Osobně jsem to signalizoval. A mám ten pocit, že jsme všichni vyběhli naráz a že to byl ofsajd. Musím se ještě podívat na video, ale jsem na devadesát procent přesvědčený, že to ofsajd byl," říkal bezprostředně po utkání diplomaticky Janečka.

Brankář Karviné Libor Hrdlička po třetím inkasovaném gólu v Liberci.

Radek Petrášek, ČTK

Opakované záběry mu dávají za pravdu. Velmi pravděpodobně byli v postavení mimo hru dokonce možná všichni čtyři hráči v modrém. První asistent Petr Kotalík však praporek nezvedl. „Slyšel jsem, že to byl ofsajd. Jsme rádi, že tady tentokrát video nebylo a gól platil," poznamenal liberecký střelec Roman Potočný. Hlavní rozhodčí Pavel Královec branku bez VARU uznal.

„To je silvestrovská show, protože tohle by se na takové úrovni nemělo stát. Každý udělá chybu, i já, ale tam byl jasný ofsajd, čtyři hráči byli v ofsajdu. Nevím, jestli koukal (asistent) na večerníček, ale nezvládl to. Gól na 2:0 nás položil. Jinak bychom měli pořád šanci z nějakého brejku udeřit," zlobil se karvinský kouč Juraj Jarábek.

„Byl jsem překvapený, trochu i nervózní a na pomezního i vypěnil. Člověk nikdy neví, v té situaci se může někdo zapomenout. Ale jsem přesvědčený, že jsme vyběhli všichni stejně a tím pádem si myslím, že to ofsajd byl. Bohužel jsme prohráli 0:3 a jsme za blbce. Ale musíme to hodit za hlavu a poučit se z toho. Ale liga nekončí a věřím, že Karviná v lize zůstane," uzavřel Janečka.