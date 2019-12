Příbramský kouč Nádvorník má dál důvěru, ale ví, že cesta za záchranou bude těžká

Úvod zápasu se Slováckem pro vás byl šokující, nebo ne?

Byl, protože jsme do utkání vstoupili velice špatně. Nechali jsme dát Slovácko velice laciné góly. Nedohráli jsme správně situace, protože naši hráči, kteří byli u soupeře, ho nechali odskočit a skórovat. Na ligové úrovni se něco takového nesmí stát. Zápas definitivně zlomila penalta... Pokud rozhodčí fouknul tuhle penaltu, tak ji měl nařídit na druhé straně pět minut před tím, za faul na Nového, který už byl před obráncem. Zákrok na něj byl daleko ostřejší. Rozuměl bych tomu, kdyby měl rozhodčí stejný metr na obě strany. Za stavu 0:3 byl zápas rozhodnutý. Udělali jsme dvě změny, snažili se naši hru oživit. Ve druhé půli jsme si nepohlídali ofsajdové postavení a připravili se o možnost vrátit se do hry. Slovácko vyhrálo ale zaslouženě.

Po podzimu přezimujete poslední, čím si to vysvětlujete po dobrém úvodu sezóny?

Chyběla nám větší kvalita. Snažili jsme se zapracovat na obranné fázi, uhráli jsme sice několik zápasů s nulou, ale srážely nás individuální chyby. Přestali jsme také dávat góly. Šance, které jsme měli, nedokážeme proměnit. Můžeme se bavit o větší kvalitě v šestnáctce soupeře, větším klidu na balónu, nezkušenosti... Protočili jsme všechny útočníky, které jsme měli k dispozici. Zpočátku dával góly Michal Škoda, pak z toho vypadl a ti další už trefovali brankáře.

KONEC // 1⃣:4⃣

Příbramský tým prohrál zápas po děsivě špatném úvodu utkání. Korekce výsledku z kopačky Petráka už na další ztrátě nic nezměnila. #prislo #fortunaliga @1FCSlovacko pic.twitter.com/WhMEX5bmxI — 1.FK Příbram (@fkpribram) December 14, 2019

Nechyběla mužstvu v některých zápasech větší bojovnost?

Já myslím, že v tom problém nebyl. Nasazení, pracovitost a bojovnost hráčům nemohu nejen já vytknout. Vpředu nám chyběl především větší klid, ten nás stál body v zápasech, které jsme hráli hlavně doma na nulu. Měli jsme víc šancí, než soupeř. Na Bohemce to byl klíčový venkovní zápas, je strašné prohrát utkání, v němž vyhrajete na šance 7:2, ale ty se nepočítají.

Jaká je vaše pozici za této situace?

Po rozhovorech s majitelem důvěru mám. Musíme si ale sednout a domluvit se ohledně doplnění hráčského kádru. Samozřejmě se chceme zachránit, uděláme pro to maximum, i kdyby to mělo být stejně jako na jaře přes baráž.

Na jakých postech potřebujete posílit?

Musíme mužstvo doplnit tak, abychom zvýšili kvalitu, nejen rozšířili kádr. A to jak v obranné, tak i v ofenzívní fázi. S některými hráči se budeme muset rozloučit, protože nemají kvalitu na nejvyšší soutěž. Pochopitelně budeme pracovat s kádrem, který dáme dohromady. Úkol číslo jedna bude neskončit poslední. Do soutěže jsme šli s tím, že chceme utéct z baráže, teď je cílem baráž zvládnout.

Radost hráčů Slovácka z jedné z branek proti Příbrami.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Můžete být konkrétní co do doplnění postů?

Především musíme přivést zkušeného stopera, který bude hru řídit. Ale potřebujeme posílit i středovou řadu a útok. Konečně jako všechna mužstva.

Máte už vyhlédnuté konkrétní hráče do útoku?

To je strašně těžké... Máme dobře zmapovanou druhou i třetí ligu. Jenže většina z útočníků má nastříleno kolem pěti gólů ve druhé lize a šest sedm ve třetí. První liga je o level výš, takže je otázkou, jestli by nám takový hráč byl vůbec schopen pomoct. Kanonýři tady nejsou, těžko je sháníte, ale i vychováváte. S tím se potýkají všechna mužstva, nejen ta kolem nás. Borci jako Lafata nebo Milan Škoda tady prostě nejsou. Z mladších hráčů tu je jen Klobása v Jihlavě, dalším útočníkům, kteří dávají víc gólů, je přes třicet let. To je špatně. Mělo by jim být kolem dvaceti a měli by se posunout do nejvyšší soutěže, a tam uspět a růst. Karviná udělala Petráně, který několik let patřil ve druhé lize k nejlepším střelcům, ale na podzim dal v nejvyšší soutěži jen tři góly. Skok do první ligy z nižších soutěží je obrovský.

Brankář Příbrami Ondřej Kočí dostává branku z penalty.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Řekl jste, že dalším útočníkům je přes třicet... Ale i v nejvyšší soutěži táhnou týmy hráči, kterým je dokonce hodně přes pět a třicet let...

To je pravda. Matějovský v Boleslavi, Zavadil v Opavě, v Budějovicích Sivok a Drobný, v Bohemce Jindřišek, u nás Rezek. Když nehrají, jejich mužstva jsou poloviční. Ale je to normální? Kde jsou mladí hráči? Hodně z nich si myslí, že by měli hrát první ligu v TOP týmech a ti co ji hrají, že by měli kopat v zahraničí, ale nedokáží tyhle matadory nahradit, vytlačit ze sestavy. U zahraničních hráčů bývá problém adaptace. U nás to vidíme u Stupareviče.

Není právě věkové složení mužstva problémem Příbrami?

To si nemyslím. Máme tu hodně mladých hráčů, v tomto ročníku dostali poprvé šanci hned tři odchovanci. Na druhou stranu tu jsou matadoři jako Rezek nebo Slepička, kterým je hodně přes třicet. Co nám chybí, je ta střední generace kolem pětadvaceti šestadvaceti let. Tedy hráči, kteří mají nějakou ligovou zkušenost, takové bychom dva tři potřebovali přivést, aby se od nich mladí učili. Ale musíme pracovat s tím, co máme. Mladí se prostě musejí o ligu poprat a zvyknout si na ni. Třeba Cmiljanovič se v ní potřebuje usadit a půjde nahoru. Přišel ze druhé slovenské ligy, to je neskutečný rozdíl.

Před startem soutěže se spekulovalo, že Příbram, Opava a Karviná budou mít menší kvalitu než ostatní a budou u dna...

A to se naplnilo. Odstup na třinácté místo v tabulce má Opava šestibodový, my sedmibodový. To je hodně. Nic ale nevzdáváme.