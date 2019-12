Spoléhali jsme se jen, že neinkasujeme. To by byl zázrak, má jasno opavský stoper Simerský

„Ve dvaceti zápasech jsme nasbírali čtrnáct bodů, což je hrozně málo. V jarních odvetách musíme začít zvládat zejména domácí utkání," má jasno opavský stoper Dominik Simerský.

Dobře si uvědomuje, že ve Zlíně podal jeho tým hodně nevýrazný výkon. „V prvním poločase si ani jedno mužstvo nevypracovalo větší šance. Po pauze se však domácí výrazně zlepšili a zaslouženě zvítězili. Šli za výhrou důsledněji než my. Vypadalo to, jako bychom se jen spoléhali, že neinkasujeme a skončí to 0:0. To by byl ale asi zázrak," přemítá.

Simerského štve, že si jeho tým nevypracoval žádnou pořádnou šanci. „Směrem dopředu jsme předvedli dost málo. V podstatě jsme neohrozili zlínskou bránu. Dáváme málo gólů, což nás provázelo celý podzim," mrzí ho.

🎥 JAN KAMENÍK | "Bylo to pro nás velmi těžké utkání se soupeřem pod námi. Jsme rádi, že jsme to zvládli a já musím hráčům poděkovat. Všichni odvedli dobrý výkon."



Trenér Jan Kameník hodnotí dnešní vítězné utkání #ZLNOPA na #FASTAVTVhttps://t.co/uUpZlSrIot — FC FASTAV Zlín (@footballzlin) December 14, 2019

Trenér Opavy Jiří Balcárek musel konstatovat, že Slezané podali ve čtvrtém zápase pod jeho vedením nejhorší výkon. A nesváděl to na absence Zavadila, Svozila, Zapalače, Schaffartzika či Šulce. „Je ale pravda, že někteří z hráčů, kteří je nahradili, žádnou velkou kvalitu nepředvedli. Nedostávali jsme se skoro vůbec do střeleckých příležitostí, Zlíňané naopak ve druhé půli ano. Výsledek je spravedlivý," uznává.

Prozradil, že apeluje na opavské vedení, že mužstvo potřebuje přes zimu posílit. „Neustále diskutujeme o tom, jak v rámci našich ekonomických možností přivést fotbalisty, kteří by nám v jarních odvetách pomohli. Potřebujeme zejména útočníka. Máme jen Dediče, a tak jsem docela záviděl Zlíňanům, že mohli poslat na hrot na závěr utkání místo Poznara Wágnera," uvažuje Balcárek.

Pro záchranu musíme udělat maximum

Pro záchranu týmu v elitní soutěži je odhodlaný udělat maximum. „Nebude to snadné, ale věřím, že se nám to povede," zůstává optimistou.

Balcárek zatím netuší, zda Opavští nepřijdou o obránce Svozila, o něhož se podle kuloárních informací zajímá několik jiných klubů. „Žádnou oficiální nabídku jsme na něj ale ještě neobdrželi," tvrdí kouč Slezanů.