Jílka těší, jak se Sparta začíná chovat. Na jaře se budeme rvát o druhé místo, říká

Nálada v týmu se viditelně zlepšila. „Je vidět koncepční práce trenéra, progres ve hře. Jak v defenzivě, tak v ofenzivě. Ale k ideálu máme ještě daleko. V zimě určitě přijdou nějaké změny, přesto čekám, že se pod stejným trenérem ještě více sehrajeme, abychom se k dokonalosti ještě přiblížili," řekl po čistém kontu v Ostravě stoper Sparty David Lischka.

Přes kostrbatý rozjezd by po vydařeném podzimním finiši mohla být zimní příprava podle Jílka příjemná. „Jak realizační tým, tak hráči si jsou myslím vědomi, že naše výkonnost je na vzestupné cestě. Jsem přesvědčený, že atmosféra nebude špatná, přestože si musíme na rovinu říct, že jsme zůstali za očekáváními," řekl Jílek.

Sparťanský stoper David Lischka v utkání s Baníkem Ostrava.

Jaroslav Ožana, ČTK

Sparťanského trenéra mrzí zbytečné ztráty. „Minimálně v Budějovicích, v Teplicích nebo v Jablonci. Ty body nám teď chybí. Nejsem spokojený s výsledky, těší mě ale, jak se tým začíná chovat. Soupeři už si nevypracovávají tolik šancí, zatímco my dokážeme být nebezpeční dopředu. Je potřeba zapracovat na útočné fázi a do jara jít s cílem porvat se o druhé místo," řekl Jílek, který věří, že pro něj bude zimní příprava daleko snazší než letní seznamování s kádrem. „Bude to jednodušší. O nějaké doplnění usilovat budeme, ale drtivou většinu hráčů už budu znát, což je značně odlišná situace," připustil.