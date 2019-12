Sedm transparentů, sedm trenérových portrétů a nakonec i Vrbovo přiznání: Na jaře už v Plzni nebudu

Sedm transparentů si plzeňští fanoušci nachystali. S trenérovými portréty a připomenutím, co všechno Pavel Vrba během působení s Viktorií dokázal. Mistrovské tituly, účast v Champions League, to vše po sobě na západě Čech zanechal. „Když své angažmá sečtu, zažil jsem tady úžasných sedm a půl let,“ nepopřel po posledním kole ligového podzimu Pavel Vrba, že nastal čas loučení. Pro něho i pro Viktorii.

Klubové vedení Viktorie přitom i po remíze s Teplicemi prosilo o trpělivost a čas.

„Představitelé Viktorie budou s trenérem Vrbou jednat a během osmačtyřiceti hodin budeme informovat o výsledku," žádal mluvčí klubu Václav Hanzlík, aby byl trenér ušetřen dotazů, co bude dál.

Jenže on proti nebyl.

Ostatně, transparenty na tribuně mluvily za vše...

Jeho kroky mířící k jádru nejskalnějších příznivců Viktorie v ochozech za bránou rovněž.

Na skandování a vyvolávání svého jména musel reagovat. Poděkování bylo na místě, poslední zamávání také.

"Musím jim poděkovat, jak při nás drželi. Byli úžasní, i když to s námi bylo někdy složité. I proto budu na Plzeň vždy rád vzpomínat."

Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba a ředitel klubu Adolf Šádek před utkáním 20. kola Fortuna ligy, Viktoria Plzeň - FK Teplice, hrané 15. prosince 2019 v Doosan Areně v Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

„Je dost pravděpodobné, že na jaře už tady nebudu," přiznal Vrba nakonec sám bez toho, aby byl k odpovědi tlačen a opakovaně vybízen.

I jistá úleva z jeho hlasu zazněla, neboť domácí loučení si představoval jinak. Vítězně, završené ziskem tří bodů. Nakonec dopadl ale stejně, jako jeho předchůdci Koubek v srpnu před čtyřmi lety a Pivarník v dubnu před dvěma.

Když neporazili Teplice, skončili.

I Pavel Vrba v Plzni po sedmi a půl letech končí. Získal s Viktorií tři mistrovské tituly, dostal ji opakovaně na scénu Ligy mistrů, vydělal jí horentní finanční sumy.

Vrbova éra v Plzni Pavel Vrba říjen 2008 až prosinec 2013 mistrovský titul 2011 a 2013 Dušan Uhrin mladší leden 2014 až srpen 2014 Miroslav Koubek srpen 2014 až srpen 2015 mistrovský titul 2015 Karel Krejčí srpen 2015 až květen 2016 mistrovský titul 2016 Roman Pivarník: červen 2016 až duben 2017 Pavel Vrba červen 2017 až prosinec 2019 mistrovský titul 2018 ???

„Za deset let, které uplynuly od mého prvního příchodu, se toho tady strašně změnilo. Plzeň už není jen hokejovým, ale i fotbalovým městem, což doufám, že zůstane a vydrží. Jsem nadšený z toho, co vše se tady udělalo a odehrálo a co jsem mohl v Plzni prožít," hodnotil svá dvě plzeňské angažmá.

To druhé, kdy se vracel po působení u české reprezentace a štaci v ruské Machačkale, s obzvláštním gustem. Vždyť během něho znovu stál s Viktorií na ligovém piedestalu a hrál s ní v pohárové Evropě.

Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba po utkání 20. kola Fortuna ligy, Viktoria Plzeň - FK Teplice, hrané 15. prosince 2019 v Doosan Areně v Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

„Hlavně první rok byl úžasný, protože jsme si počínali jako teď Slavia. Po podzimu jsme měli veliký náskok, jaro zvládli, což nám pomohlo k přímému postupu do Ligy mistrů. Druhý rok mohl být lepší... Strašně mě mrzí tyč, kterou nastřelil Kovařík v duelu nadstavby v pražském Edenu. V tom zápase jsme mohli Slavii přeskočit," litoval, že obhajoba nevyšla a jeho mužstvo se po nezvládnutých kvalifikačních partiích Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus a Evropské ligy s Antverpami do pohárového klání starého kontinentu nedostalo.

„Ale i tak bylo úžasné, že jsme si během mého druhého angažmá zahráli skupinu Evropské ligy i Ligy mistrů a potkali se s top mužstvy," připomínal Pavel Vrba všem, a sobě samo sebou také, co s Plzní dokázal.

Teď bude mít možnost prožívat totéž s Ludogorcem Razgrad, i když název osminásobného bulharského šampiona a účastníka jarních bojů Evropské ligy nevyslovil a v Plzni při trenérově loučení ani jednou nepadlo.

Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba po utkání 20. kola Fortuna ligy, Viktoria Plzeň - FK Teplice, hrané 15. prosince 2019 v Doosan Areně v Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

Viktorii však neopomenul popřát, aby podobné tažení a velké chvíle zase zažívala. A jedno, kdo ho vystřídá a bude na trenérské lavičce Viktorie sedět po něm.

„Strašně mě mrzí, že jsme v posledním zápase neuspěli a s Teplicemi jen remizovali. Umístění Viktorie sice není nejhorší, i když je pravdou, že Slavia nás všechny přehrává a počíná si velice zkušeně. Plzeň je druhá, má tříbodový náskok na Jablonec a pět bodů k dobru na Spartu, jaro ale i tak pro ni bude složité. Věřím však, že si vybojuje umístění, aby hrála o evropské poháry a znovu se po roční pauze do pohárové Evropy vrátila," přál klubu a nepřímo i svému nástupci úspěch v jarní ligové misi.