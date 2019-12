Vrba změnil český fotbal! Je pro mě trenérskou ikonou, poklonil se Trpišovský konkurentovi

Zdráhal se hovořit o muži, s nímž v posledních sezonách soupeřil. Nejprve jako trenér Liberce, nyní už v roli šéfa lavičky pražské Slavie. Jindřich Trpišovský, který vede lídra nejvyšší fotbalové soutěže z Edenu a na druhou Viktorii Plzeň má po podzimní části nejvyšší soutěže náskok šestnácti bodů, považuje o třináct let staršího kolegu za vzor. „Změnil český fotbal," prohlásil Trpišovský na adresu kouče, který ukončil angažmá v Plzni.

„Ještě to přece není definitivní," zarazil se Trpišovský, když po nedělním triumfu nad Českými Budějovicemi čelil dotazu, zda cesta jeho Slavie k mistrovskému titulu bude ještě snadnější, když Západočeši přijdou o muže, který je třikrát dovedl do Ligy mistrů a získal s Viktorií Plzeň tři mistrovské tituly.

„Pokud se informace o jeho odchodu potvrdí, určitě mu zavolám. A v okamžiku, kdy nebude soupeřem mého mužstva, mu budu pochopitelně přát obrovský úspěch," usmál se Trpišovský.

Nikdy v minulosti netajil, že Vrbu považoval za jeden z trenérských vzorů. „Byl pro mě inspirací," zopakoval i v nedělním večeru a zdůraznil: „Pavel Vrba je muž, který změnil český fotbal!"

Trenér Pavel Vrba se s Plzní rozloučil remízou proti Teplicím

Miroslav Chaloupka, ČTK

Když šestapadesátiletý Vrba začínal na podzim 2008 budovat plzeňský fotbalový zázrak, Trpišovskému se o angažmá mezi tuzemskou elitou ani nesnilo. Až v červenci 2013 dostal nynější kouč Slavie šanci na severu Čech. Shodou okolností první soutěžní zápas na lavičce Liberce absolvoval právě proti Vrbovi. Ve finále Superpoháru 18. července 2015 ve Štruncových sadech. Plzeň tehdy doma zvítězila 2:1.

„V mých očích je Vrba mužem, který změnil uvažování v českém fotbale. Když začal v Plzni uplatňovat svůj styl, projev sedmadevadesáti procent týmů spočíval v defenzivním bloku s deseti hráči za balonem. V Česku se prostě ze zónového bránění stala zóna u vlastního velkého vápna. A Vrba se danému uvažování vymykal," prohlásil Trpišovský.

„Kdysi jsem četl o Karlu Brücknerovi, že v Česku všichni zjistí až za čas, jak dobrý trenér to byl. A myslím, že se tohle konstatování potvrdilo," připomínal Trpišovský ostříleného stratéga z Hané, který byl pro změnu inspirací pro Vrbu.

„Většinou se práce trenérů docení až časem. A stejný průběh očekávám i v případě Pavla Vrby. Vždyť jde o trenéra, který dovedl český tým opakovaně do Ligy mistrů, což je úspěch naprosto výjimečný," připomínal Trpišovský, že Plzeň hrála třikrát od sezony 2011/12 základní skupinu Ligy mistrů a pokaždé v Evropě dokázala postoupit do jarní fáze, přestože vždy narazila na výjimečné týmy jako Barcelona, AC Milán, Manchester City, Bayern Mnichov, AS Řím, Real Madrid či CSKA Moskva! A pokaždé ji mezi evropskou klubovou šlechtu dovedl Vrba.

„Je třeba si uvědomit, že z průměrného českého ligového mužstva vybudoval tým, jenž se nyní pyšní několika mistrovskými tituly. Navíc získal angažmá v zahraničí a úspěch v podobě postupu na mistrovství Evropy zažil i jako reprezentační trenér," zmínil Trpišovský i Vrbovu misi u českého národního mužstva, s nímž prošel na ME 2016 do Francie a následné Vrbovo angažmá v ruské Machačkale. „Všech úspěchů navíc dosáhl ofenzivním fotbalem. Pro mě je ikonou české trenérské školy," klaněl se Trpišovský odcházejícímu kolegovi, jenž má údajně namířeno do bulharského Razgradu