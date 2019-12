Tvrdý úder pro mistra! Slavia přijde o klíčovou postavu. Nezmar klub opustí

Jan Nezmar by měl ve Slavii skončit

Zvěsti o možnosti ochodu bývalého vynikajícího útočníka, který kariéru sportovního ředitele nastartoval v Liberci, se šířily ještě před posledním ligovým kolem podzimu s Českými Budějovicemi. „Žádné rozhovory poskytovat nebudu," usmál se rodák z Opavy, když po vítězství Slavie 4:1 odcházel ze šatny vítězů.

Téměř jistě šlo o jeho poslední radost z triumfu sešívaných barev přímo v kabině. Odchod Nezmara ze Slavie je podle zákulisních informací stoprocentní. Podle dostupných informací Nezmar v klubu podal výpověď, nicméně je potřeba vyřešit ukončení jeho kontraktu.

„Informaci o Honzově odchodu ze Slavie nemám," uvedl Michal Býček, tiskový mluvčí Slavie. „K ničemu se nebudu vyjadřovat," napsal Nezmar ve zprávě.

Nezmar už o odchodu uvažoval

Odchod Nezmara po úspěšném podzimu, kdy je Slavia v čele domácí soutěže s náskokem šestnácti bodů na druhou Plzeň a hrála Ligu mistrů, je šokující z hlediska načasování, nicméně není zcela překvapivý. Úspěšný sportovní ředitel totiž o odchodu ze Slavie uvažoval už několikrát.

Nejprve kvůli třenicím s tehdejším generálním ředitelem Martinem Krobem, který musel vyklidit pozici na konci loňského roku. Mezi novým realizačním týmem Slavie a Krobem docházelo k názorovým neshodám.

I po zisku double, který Slavia slavila po 77 letech, Nezmar neskrýval, že v Edenu není vše zcela idylické. Že si dokáže představit odchod z klubu úřadujících šampionů pak připustil mezi nejbližšími spolupracovníky i po postupu do Ligy mistrů!

Jaké jsou důvody Nezmarova odchodu? Údajně jde o neshody s nejvyšším bossem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem v ekonomických otázkách. Pražané mají rozpočet podle nepotvrzených zdrojů přesahující lehce jednu miliardu. Tok financí z Číny se v posledních měsících zastavil.

Slavii pomohly odchody

Nicméně Slavia finanční injekce od majoritního vlastníka ani nepotřebovala. Během léta prodala Deliho, Ngadeua, Stocha a Zmrhala, což v součtu činilo příjem přibližně 250 milionů korun. Jako zlatý bonus následoval odchod Krále do Ruska, za něhož Slavia inkasovala pohádkových 310 milionů korun.

Další bezmála půlmiliardu přinesl postup do Ligy mistrů, respektive účinkování v nejprestižnější klubové soutěži. A klubová kasa pak díky marketingu a vstupnému při soubojích s Dortmundem, Barcelonou a Interem získala údajně sumu přesahující sto milionů korun.

Milan Škoda (vlevo) a Jan Bořil (vpravo) ze Slavie se radují z gólu během utkání 20. kola první fotbalové ligy proti Českým Budějovicím.

Michal Krumphanzl, ČTK

Nezmar je však vystudovaný vysokoškolský ekonom. A s nejvyšším bossem Slavie se údajně neshoduje v otázkách finančních odměn pro hráče, ať už jde o smlouvy či mimořádně odměny vyplácené kupříkladu za postupy v jarní fázi Evropské ligy či nyní po postupu do Ligy mistrů.

Když Nezmar mířil v prosinci 2017 do Slavie, měl nabídky i ze sektoru, který neměl nic společného s fotbalem. Nijak neskrýval, že se klidně vrhne do jiného odvětví. Nyní však není vyloučeno, že pokud Slavii opustí, zůstane ve světě fotbalu. Zdroj redakce sport.cz potvrdil, že Západočeši by tuze stáli o spojení budoucího trenéra Guly právě s Nezmarem. A není tajemstvím, že ještě stále sportovní ředitel Slavie chtěl získat příštího trenéra Plzně pod Ještěd při svojí tehdejší funkcionářské misi. Není však pochyb, že Pražané mají v kontraktu Nezmarovo působení u konkurence v případě odchodu z klubu smluvně ošetřené.