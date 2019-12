Překvapení! O sparťana Haška má zájem Ferencváros, zaujal i v MLS

Překvapení. Na světě je první jméno hráče, který by během zimy mohl opustit fotbalovou Spartu. A mluví se už o konkrétních zájemcích, kteří si na mladého záložníka Martina Haška dělají zálusk. Šikovného fotbalistu by rád angažoval maďarský Ferencváros. Informaci jako první zveřejnil iSport.cz. „Kromě Ferencvárose Budapešť je ve hře ještě jeden klub z MLS,“ potvrdil informaci pro Sport.cz hráčův agent Orhan Dumanjič ze společnosti Orhan Sport.

Podzim se Martinu Haškovi povedl, byť kvůli zdravotním problémům i rotaci sestavy neodehrál všechny duely. Během šestnácti utkání si připsal pět branek a přidal i čtyři asistence, čímž si ještě vylepšil už tak dobré jméno.

Podle informací serveru Sport.cz už maďarský klub poslal na Letnou konkrétní nabídku. Za hráče nabízí zhruba milion eur (necelých 25,5 milionu korun), Sparta by ale chtěla za fotbalistu dostat víc. „Maďarský klub udělal první nástřel, představy z Letné o odstupném jsou jiné. Teď záleží na tom, zda se v určité chvíli protnou. Určitě se bude jednat,“ prozradil pro Sport.cz zdroj seznámený se situací.

Nutně se však mladý sparťan do Maďarska stěhovat nemusí. Ve hře je i nabídka ze zámoří. Maďarský klub by ale mohl Haška lákat, třeba i kvůli tomu, že pravidelně hraje evropské poháry a patří mezi maďarskou fotbalovou chloubu. „Další nabídka je i z MLS. Jak to dopadne, je nyní zbytečné předbíhat,“ konstatoval hráčův agent, aniž by zveřejnil, o jaký klub jde.

Otázkou zůstává, jak se k jednání postaví Letenští. V záložní řadě mají slušnou konkurenci. V kádru jsou například Guélor Kanga, Ladislav Krejčí, Michal Trávník a pochopitelně i sparťanský klenot Adam Hložek. Navíc by se mohl po dlouhodobém zranění zapojit do hry i Bořek Dočkal. V záložní řadě nastupoval i Martin Frýdek.