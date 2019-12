Pilař do Sparty? O bývalou hvězdu Plzně se perou ligové kluby, ve hře je i přesun na Letnou

Schyluje se k přestupové bombě? Podle informací Sport.cz by jedna z výrazných tváří zlaté éry plzeňské Viktorie mohla skončit ve Spartě. O bývalého reprezentačního záložníka Václava Pilaře, který se rozkmotřil s Olomoucí, je mezi ligovými kluby zájem. Ve hře je údajně také přesun na Letnou!

Václav Pilař by mohl přestoupit do pražské Sparty

„O Pilaře stojí téměř polovina první ligy. Není vyloučeno, že skončí ve Spartě," řekl Sport.cz zdroj, který je obeznámen se situací kolem Pilaře. S jednatřicetiletým záložníkem, který se významně podílel na postupu národního týmu do čtvrtfinále ME 2012, má totiž ze společného působení v Sigmě výbornou zkušenost současný kouč Sparty Václav Jílek. Bývalého svěřence by mohl přetáhnout k sobě na Letnou.

Tomuto scénáři nahrává fakt, že Sparta se ani na podzim neprobrala, na vedoucí Slavii po 20 kolech ztrácí neuvěřitelných 21 bodů. Zbývá jí už jenom boj o druhé místo. Zkušený borec do ofenzívy typu Pilaře se jí mohl hodit. Navíc by nepřišel draho, v Olomouci má smlouvu jen do léta.

Pokud Pilařovi námluvy se Spartou nevyjdou, bude mít i tak dost na výběr. Zájem o něj projevily České Budějovice, Slovácko, Karviná, Opava, Bohemians 1905, situaci kolem něj údajně sonduje Mladá Boleslav.

Pilař si na Hané nepadl s Jílkovým nástupcem Radoslavem Látalem. Nelibě nesl koučovy stesky na jeho zdravotní stav v médiích. Neshody vyeskalovaly po listopadovém zápase se Slavií, které někdejší záložník Plzně proseděl na lavičce. Látal to zdůvodnil tréninkovým mankem, Pilař se vzápětí ohradil, že je zdravý a pod Látalem už nechce dál hrát. Vedení Sigmy reagovalo pokutou a přeřazením do B-týmu.