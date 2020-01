Slavia to zase nandala Spartě. Vyfoukla jí talentovaného mladíka Hellebranda

Talentovaný záložník Patrik Hellebrand (vlevo) míří do Slavie.

Jako by neměli fanoušci fotbalové Sparty dost trápení, když jejich tým ztrácí na rivala z Edenu po podzimu jednadvacet bodů a vyhrává i slavná derby. Teď to vypadá, že víc radosti bude vládnout ve Vršovicích i při pohledu na zimní posilování rivalů. První úlovek totiž hlásí Slavia. Ta získala dvacetiletého mládežnického reprezentanta Hellebranda, o nějž usilovala obě pražská „S".

„Slovácko je se Slavií na všem domluvené, Slavia se dohodla na podmínkách i s hráčem," prozradil pro Sport.cz zdroj, který je seznámený s aktuální situací ohledně přestupu mladého fotbalisty. „V neděli by měl Hellebrand odletět se Slavií na soustředění. Trenér Trpišovský s hráčem počítá do kádru pro jaro," doplňuje zdroj Sport.cz.

Kouč Slavie Jindřich Trpišovský může být spokojený. Talentovaný záložník Patrik Hellebrand prý míří do Edenu..

Na přetahované Slavie se Spartou o talentovaného hráče, který na podzim odehrál jedenáct zápasů a vstřelil jeden gól, by podle všeho mělo slušně vydělat Slovácko. Klub hrající své domácí zápasy v Uherském Hradišti by na začátku jednání nejspíš bral i nabízených zhruba dvanáct milionů korun, podle informací Sport.cz by se ale nyní suma za Hellebranda měla vyšplhat na dvacet milionů.