Sigma zahájila přípravu s koučem Látalem i stopery Jemelkou a Zimou

„Neměli jsme zájem trenéra uvolňovat," řekl novinářům bez dalšího komentáře sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář s tím, že Látal má v klubu smlouvu ještě na rok a půl. „I proto nebylo, co řešit. Jsem zkrátka tady a pokračuji. Nabídky jsou samozřejmě příjemné, těší. Nechci však odcházet od rozdělané práce. Soustředím se výhradně na Sigmu. Víc se k tomu nechci vyjadřovat," rázně utnul téma i Látal.

Na úvodním tréninku přivítal 26 hráčů. Kromě Plška, který přestoupil do Maďarska, chyběl jen zraněný útočník Martin Nešpor. „Jeho problémy přetrvávají. Vypadá to na delší dobu, a to je velká komplikace. Dokud hrál, ještě nám to v ofenzívě trochu šlo. Bez něj už to skřípalo. Potřebujeme proto hráče do útočné fáze," uvedl lodivod Hanáků.

Zdůraznil však, že stojí jen o hotového, kvalitního fotbalistu, který okamžitě naskočí do základní sestavy a týmu pomůže. „Nechceme šlápnout vedle. Pokud takového nenajdeme, raději budeme pracovat s mladými," vysvětlil trenér, jenž v pondělí oslavil padesátiny.

Zimní přípravu fotbalisté Sigmy zahájili na umělé trávě v areálu v Řepčíně.

Petr Marek, Právo

I proto do přípravy zařadil talentované odchovance, záložníky Kryštofa Daňka (17), Jáchyma Šípa (16) a ekvádorského útočníka Luise Arroya (23), který poslední půlrok hrál v druholigovém Třinci. „Budou s námi trénovat až do odjezdu na herní soustředění do Turecka, které absolvujeme od 22. ledna do 2. února. Pak rozhodneme, co s nimi bude dál," konstatoval vicemistr Evropy z roku 1996.

V kádru mu zatím zůstali i stopeři Václav Jemelka (24), o něhož má zájem kazašský Kajrat Almaaty a David Zima (19), jehož si vytipovala pražská Slavia. „Nemáme zájem žádného dalšího hráče uvolňovat a i nabídky, které k nám na ně dorazily, nejsou takové, abychom je mohli akceptovat," prohlásil Minář s tím, že rozhodnuto není ani o osudu zkušeného Václava Pilaře, kterého klub koncem loňského roku kvůli kritice trenéra přeřadil do „béčka", a jenž sám prohlásil, že pod Látalem už hrát nechce.

„Vše je otevřené. S Vencou to nyní budeme řešit. Může se stát, že přestoupí, odejde na hostování, zůstane v béčku nebo se vrátí do áčka. Nabídku na něj ale žádnou nemáme," dodal Minář.