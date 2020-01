Kliment posílil Slovácko. Nejlepší kanonýr juniorského ME se upsal na rok

Fotbalisty Slovácka posílil útočník Jan Kliment. Bývalý hráč Suttgartu a nejlepší střelec mistrovství Evropy hráčů do 21 let z roku 2015 s klubem podepsal roční smlouvu. Moravský celek o tom informoval na svých internetových stránkách.

Šestadvacetiletý Kliment se do české ligy vrací po čtyřech a půl letech. Po domácím Euru, kde se s třemi góly stal nejlepším střelcem šampionátu, přestoupil z Jihlavy do Stuttgartu. V bundesligovém celku se ale neprosadil a odešel na hostování do Bröndby.

V Kodani ožil a dostal se i do seniorské reprezentace, ale loni na jaře si vážně poranil koleno a musel se podrobit dvěma operacím. Zdravotní problémy ho navíc připravily o možnost proměnit hostování v Bröndby v přestup. Po návratu do Stuttgartu sice s klubem prodloužil o rok smlouvu, ale působil už jen v rezervním týmu.

Honza Kliment přestupuje do @1_FCS, kde jako volný hráč podepsal smlouvu na 1 rok #prestupy @NehodaSport pic.twitter.com/2qH3Ihrvvl — David Nehoda (@david_nehoda) January 6, 2020

"Není to po zranění vyloženě první příprava. Určitý restart to ale je, když jsem dva roky pořádně nehrál. Doufám, že se brzy dostanu do formy," uvedl na klubovém webu Kliment, který by měl ve Slovácku nahradit Patrika Hellebranda, jenž zamířil do vedoucího celku ligy Slavie.

"Měl jsem na stole i nabídku z Nizozemska, ale rozhodl větší zájem ze strany Slovácka," přidal Kliment, který ve Stuttgartu za první tým odehrál deset zápasů a dal jednu branku. V Bröndby ve 48 zápasech zaznamenal sedm gólů a pět asistencí.