Úkol pro Guľu? Podle Šádka je bláznovství chtít, aby s Plzní předehnal Slavii, ale pohár by vyhrát měl

Přivedli nového trenéra, protože podzimní účinkování na evropské i domácí ligové scéně generalitu fotbalové Plzně přece jen rozladilo, ale i tak zůstali realisty. „Bláznovstvím by zavánělo, kdybychom po novém kouči chtěli, aby s Viktorií předehnal Slavii. Trochu dohnat by ji ale měl. A aktivnímu, modernímu fotbalu, náročnému pro hráče a líbivému pro diváky by se měl s mužstvem také vrátit,“ prozrazoval ředitel plzeňského klubu Adolf Šádek na startu zimní přípravy, jaké zadání dostal slovenský expert Adrián Guľa pro první půlrok na plzeňské lavičce.

Bere ho. Ví, že uhájení druhé příčky v lize je povinností. A atak na triumf v domácím MOL Cupu samozřejmě také, neboť ani to před ním majitel Viktorie Tomáš Paclík a ředitel Adolf Šádek nezastírali, když ho v Bratislavě vykoupili ze služeb slovenské reprezentační jednadvacítky.

„Byl to od nich profesionální přístup od samého začátku. A když jsem cítil enormní zájem a poznal plzeňskou vizi, uvědomil jsem si, že nastal pravý čas posunout se v trenérské kariéře do špičkového klubu," potvrdil trenér Guľa, že ho zadání plzeňských šéfů nijak neirituje, natož aby ho nějak děsilo.

„Pracovitost, náročnost, nárůst výkonnosti mužstva i jednotlivců a samozřejmě mužstva, to jsou první priority, s nimiž se Plzně ujímám. A výhra v poháru k nim patří také," souhlasil slovenský kouč s výzvami, které před něho vedení Viktorie postavilo.

Zimní příprava Víktorie Plzeň 6. a 7. ledna - Funkční, silové a dynamické testy 8. až 26. ledna - Domácí příprava vyplněná zápasy s Ústím nad Labem (18.1.), Viktorií Žižkov a B. Sokolov (oba 23.1., první v 11 h, druhý v Plzni ve 14 h v Luční ulici) 27. ledna - 7. února - Soustředění ve španělské Esteponě vyplněné čtyřmi přípravnými zápasy. O soupeřích se zatím jedná

Přitom je bere za své s hráčským kádrem, v němž se toho v porovnání s podzimem příliš nezměnilo. Obletovaný střelec Michael Krmenčík ve Viktoriii zůstává a pravděpodobně i na jaře zůstane.

„To spíše odejdu do Janova já, než aby tam přestoupil on," zažertoval v duchu svých zvyklostí Šádek.

Plzeňský útočník Michael Krmenčík slaví gól na hřišti Příbrami.

Vlastimil Vacek, Právo

„Nabídka italského klubu byla zajímavá, stejně jako jsou zajímavé i jiné nabídky, ale zdaleka nesplňuje naše očekávání. Zájemci nejsou schopni vyhovět našim požadavkům, a proto Krmenčík na 99 procent zůstane v Plzni," ujišťoval i trenéra, že k neustále skloňovanému přestupu nedojde.

To i proto, že uhájení druhé příčky v ligové tabulce je pro Plzeň na jaře prioritou. A nic na tom nemění, že stejný cíl ohlásil prakticky ve stejnou chvíli na pražské Letné i sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

„A to jsme ještě neslyšeli jabloneckého Míru Peltu, který bude mít určitě stejné ambice. Skončit v lize druhý a vyhrát pohár, aby jeho mužstvo mělo pro podzimní kvalifikaci evropských pohárů tu nejlepší pozici. Ale v té nejlepší jsme v tuto chvíli my," připomněl Šádek, že jeho klub ze svých představ neustoupí.

Guľa je s nimi ztotožněn. S tím, že fotbalový projev Viktorie by měl být atraktivnější, líbivější, pro fanoušky lákavější, ale přitom úspěšný pochopitelně také. Přitom se od něho očekává i to, že do mužstva zařadí víc mladých hráčů a fotbalový projev Plzně tím oživí. I proto se mu v pondělí na začátku přípravy odstartované funkčními a fyzickými testy hlásili navrátilci z hostování, kteří dostanou šanci prosadit se do kádru Viktorie.

Milan Havel z Bohemians během utkání se Slováckem. Nyní se znovu vrací do Plzně.

Vlastimil Vacek, Právo

Z Mladé Boleslavi se vrátil Pavel Bucha, z pražských Bohemians Milan Havel, z Českých Budějovic Ubong Ekpai, z Opavy Pavel Šulc, z béčka se přestěhoval do kabiny áčka Šimon Gabriel, jako nová akvizice se hlásil chorvatský záložník Marko Alvir, který přišel jako volný hráč z pražské Slavie.

„Zatím vsadím na hráče, které máme k dispozici, dostanou šanci a bude záležet na nich. Potřebuju je poznat, vidět, jak pracují a zda jsou ochotni pracovat naplno," zahlásil Guľa, kterého do Čech doprovází předchozích štací pověst kouče, který pracuje s mladými hráči rád a dobře.

„Já ale nemám u hráčů stanoveny žádné věkové limity, natož abych se jimi snad řídil. Kdo je připravený, hraje. A to bez ohledu na to, kolik mu je," tvrdil slovenský kouč, že i třeba Limberský nebo Hubník, jimž v létě končí v Plzni smlouva, mají samo sebou šanci říci si svými výkony o její prodloužení.

„Pavel Vrba zanechal v Plzni dědictví, takže mohu stavět na principech, které mužstvo mělo a jež mu zůstaly. A k nim chci přidat nové kroky, abychom se zlepšovali, měli jasnou herní tvář a byli úspěšní," shrnoval Adrián Guľa, s jakou vizí se fotbalové Plzně ujímá a kam ji chce směrovat.