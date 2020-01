Zázračné mimino jako Rosický? Sparta tasí dalšího teenagera

Problémů se jí za poslední sezony nakupilo víc než dost. Jedno se ale fotbalové Spartě daří náramně. Vychovávat velké talenty. Sedmnáctiletého Hložka následuje do áčka další Adam, tentokrát šestnáctiletý Karabec. Zatímco Hložek byl v neděli vyhlášen nejlepším českým starším dorostencem, Karabec ovládl anketu pro mladší dorostence. A o den později se připojil k prvnímu týmu. „Začátek roku se povedl skvěle. Doufám, že takhle bude pokračovat dál. Nastupuji do přípravy, tak jsem zvědavý, jak se to povede a jestli se tam uchytím,“ těší se Adam Karabec.

Dva Adamové jsou velkou budoucností Sparty. Mladší z nich navázal ve své kategorii anket Grassroots neprofesionálního fotbalu za rok 2019 na Hložkovo vítězství a netají, že uvítá, když bude paralel se starším spoluhráčem co nejvíc.

„Chodili jsme s Adamem od šesté třídy na základní školu, i na střední jsme spolu nastoupili. Pro mě je vzor a mám motivaci ho dohnat. Je za tím strašně moc práce, co udělal. Ale ukazuje se, že se to dá i v takhle mladém věku, i když je to strašně těžké," uvedl Adam Karabec během nedělního galavečera na Žofíně.

„Je velmi talentovaný a jeho vzestup je jasně vidět. Veškeré posuny zvládal skvěle, tak jsme ho vzali do přípravy. Máme nedávnou zkušenost s Adamem Hložkem a vůbec bychom se nezlobili, kdyby šel podobnou cestou. Ale samozřejmě uvidíme, jak bude Adam všechno zvládat," avizuje Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty.

Hvězdou letního turnaje i posilou béčka

Věkové kategorie pro Karabce neplatí, stejně jako Hložek je bere hákem. V uplynulém kalendářním roce stihl vedle šesti startů za českou reprezentaci do 16 let také nasbírat sedm startů v kategorii hráčů do 19 let, zasáhl i do všech tří utkání základní fáze kvalifikace o postup na ME 2020.

Ve Spartě patří k největším talentům strahovské akademie. V létě byl zvolen nejlepším hráčem prestižního mezinárodního CEE Cupu, na kterém s letenskou devatenáctkou došel až do finále. Na podzim pak podával výborné výkony také za B-tým dospělých v ČFL.

Adam Hložek (vlevo) a Adam Karabec během vyhlášení cen Grassroots 2019.

FAČR/Vlastimil Vacek, Právo

Rosický ovšem nechce Karabce zatížit visačkou nového Hložka.

„Neuvažoval bych hned takhle. Hložan měl dřívější nástup. Připojil se k áčku v zimě, ale Zdeněk Ščasný ho vzal do tréninku už na podzim někdy v září a měl i jeden pohárový zápas, takže měl mnohem delší čas, kdy s týmem trénoval. Nezapomínejme, že pořád jsou oba strašně mladí. I Hložan, který už je etablovaný jako pevná součást naší sestavy," zdůrazňuje Rosický, který svoji hvězdnou kariéru shodou okolností také začínal jako zázračné sparťanské mimino...

Hložek je větší svalovec

Jinak si však sparťanský ředitel moc přeje, aby měl Karabec stejnou cestu jako Hložek.

Kategorii mladší dorostenec ovládl v roce 2019 Adam Karabec 🏆 pic.twitter.com/seUJvk7xOa — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 5. ledna 2020

„Na podzim s námi sice párkrát trénoval, ale teď poprvé jde do přípravy od začátku. Dáváme mu příležitost, byl bych rád, aby ji využil," říká Rosický a slibuje, že Sparta musí být opatrná a Karabcův progres pečlivě monitorovat.

„Musíme dávat pozor, jak bude zvládat zátěž. Nemám obavu, jak přesun zvládne fotbalově, techniku a myšlení na to jednoznačně má. Musí se ještě dovyvinout. Hložan už byl hodně vyvinutý a obalený svalově, když s námi začínal," srovnává Rosický s úsměvem dva mimořádně nadané Adamy.