Opavský kouč počítá s odchodem stoperů a vyhlédl si náhrady z Baníku i Zlína

Fotbalisté Opavy se k prvním tréninku po zimní přestávce sešli poprvé v úterý. Trenérovi Jiřímu Balcárkovi se hlásily všechny tři potvrzené posily - Matěj Helešic a Dominik Smékal z Baníku a defenzivní záložník Josef Hnaníček, kterému vypršel kontrakt ve Zlíně. „Pepa je tvrdý, zodpovědný chlap. Přesně takové v boji o záchranu potřebujeme," přiblížil trenér Opavy Balcárek, který by ze Zlína rád získal ještě útočníka Lukáše Železníka a z Baníku Martina Šindeláře. Naopak se pomalu loučí se stoperskou dvojicí Simerský (míří do Zlína) a Svozil (chce jej Baník Ostrava).

Když jste do Opavy v průběhu podzimu přicházel, sliboval vám manažer Alois Grussmann v zimní přestávce posily do útoku. Splnil svůj slib?

Čekáme na nějaký pohyb hráčů, ale samozřejmě už jsem dlouhodobě v kontaktu s některými fotbalisty. Je tady Smékal, Helešic, a už i Pepa Hnaníček. Během několika dnů by měli přijít další hráči.

I Lukáš Železník ze Zlína?

I s ním jsem v kontaktu.

Za stopera Dominika Simerského?

Jo, jo. My jsme Dominikovi nabídli prodloužení smlouvy, šli jsme na naše finanční hranice. Ale Dominik to vidí tak, že je v Opavě pět a půl roku a chtěl by změnu. Nechce tudíž prodloužit smlouvu a požádal nás, že by rád odešel do Zlína. Tím pádem jsme hledali nějaké řešení, výměnu hráčů. Lukáše Železníka jsem měl už nějakým způsobem dlouhodobě navnímaného, projevili jsme o něj zájem a on projevil chuť odejít do Opavy. Uvidíme, jak to dopadne.

Železník neměl podzim moc vydařený. Gól nevstřelil, věříte, že v Opavě zabere?

Není to o podzimu. Znám ho ještě z doby, kdy hrál za béčko Zlína. Je to útočník a ti všeobecně nejsou. I týmy, které jsou nahoře, mimo Slavie, Sparty a Plzně nemají útočníky v záloze. Je těžké je sehnat.

Je Železník hráč, který by vám typově seděl?

Máme tady Juřenu, Dediče a dlouhodobě zraněného Bernadinu. Chceme Železníka, ale jednáme s dalšími ofenzivními záložníky.

Získali jste krajního obránce Matěje Helešice, defenzivního záložníka Josef Hnaníčka. Je to reakce ne možný odchod obou stoperů Simerského a Svozila?

Matěje jsem sledoval už když jsem trénoval Znojmo a on postupoval s Budějovicemi do ligy. Je to levonohý hráč, který může alternovat na pozici levého obránce či záložníka. Hlavně je to hráč z regionu a my chceme stavět na hráčích odsud. Postupně máme vyhlédnuté i další hráči, kteří jsou rozesetí po republice a mohli by se sem vrátit.

Josef Hnaníček hraje ligu už sedm sezon. Má přinést zkušenosti?

Je to tvrdý, zodpovědný chlap. Takové v boji o záchranu potřebujeme. Když jsem se dozvěděl, že mu ve Zlíně končila smlouva, tak jsme hned vstoupili do jednání. Volal jsem mu a byť se pak nějaké to prodloužení smlouvy rýsovalo, už jsme byli domluvení.

Baník má zájem o Svozila. Odejde?

Jednání pokračují. Nezabráníme se tomu, aby hráči z Opavy odcházeli. Je to odraz ekonomické situace. Hledáme ale varianty, hráčské kompenzace.

Třeba Martina Šindeláře?

To není žádným tajemstvím. Máme o něj zájem. Znám ho. Vím, jaké má plusy i minusy. Zakládám si na charakteru a na týmovosti hráče. To splňují oba, jak Hnaníček tak Šindelář.

Nebude záchrana složitější, když se odchodem obou stoperů rozpadne obrana?

Samozřejmě to je riziko a obzvlášť, když hrajete o záchranu. Ale nemohu tady hráče držet, když někdo nabídne lepší podmínky a hráč řekne, že tam chce jít. Pokud někdo řekne, že tady být nechce, tak hledám varianty, aby přišli kluci, kteří tady být chtějí. Pepa Hnaníček stopera hrával, takže máme nachystané varianty, pokud by Svozil odešel.

Jak to vypadá s Pavlem Zavadilem? Proslýchalo se, že o něj stojí Olomouc. Zůstává?

Ano. Udělali jsme si kafe a bavili se na tohle téma. Ale nechávám to spíše na něm, než abych na něj nějak tlačil. Je to zkušený hráč, víme, čím nám může pomoci. Chci, aby se co nejrychleji uzdravil a pomohl nám.