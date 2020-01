Každý den potkával Vardyho, teď je obrovitý stoper ve Spartě

Není na trávníku k přehlédnutí, vždyť měří 201 centimetrů a váží kolem 90 kilogramů. Odchovanec jabloneckého fotbalu Lukáš Hušek je velký talent a již v šestnácti se vydal do světa na zkušenou do anglického Leicesteru. Teď v zimě si 19letého stopera vyhlédla pražská Sparta a nevlastní bratr exsparťana Luboše Huška oblékl rudý dres letenské rezervy již v úvodním duelu zimní Tipsport ligy proti Varnsdorfu (1:1) v Mladé Boleslavi.

Anglie ho okouzlila. Navíc když přišel do klubu, který se v roce 2016 stal senzačním mistrem Premier League.

„Leicester patří mezi pouhé dva nebo tři kluby, kde mají společné tréninkové centrum s A-týmem i výběry do 23 a 18 let. Takže Jamieho Vardyho potkávám každý den, třeba v posilovně. Nebo s trenérem Craigem Shakespearem si po ránu potřeseme rukou. Je skvělé vidět takové hráče, jak trénují, pomáhají nám. Je to velká škola a jsem nadmíru spokojený," líčil své zkušenosti mezi Liškami.

📋 B-TÝM | Trenér Václav Kotal vybral pro první utkání Tipsport ligy proti Varnsdorfu tuto základní sestavu.

Do Premier League nicméně z mládeže neprorazil a do hry se vložila Sparta, která má se stopery dlouhodobě velký problém.

Cesta povede přes béčko

„Jsme s Leicesterem dlouhodobě v jednání a mělo by to dopadnout. Ale nepřipojí se k áčku, jeho cesta povede přes B-tým. Hušek je velmi zajímavý hráč směrem do budoucna, mládežnický reprezentant," konstatoval při pondělním startu zimní přípravy sportovní ředitel Tomáš Rosický na adresu mladého obra.

Leicester Huškovi povolil, aby v Praze prošel lékařskou prohlídkou. „Včera večer přišlo z Anglie povolení, že může nastoupit, kluby se na jeho příchodu dohodly," konstatoval trenér béčka Václav Kotal po středečním utkání.

Václav Kotal, trenér B-týmu fotbalové Sparty.

Michal Kamaryt, ČTK

„Znám Lukáše ze svého působení u dorosteneckého nároďáku. Věřím, že působení v Anglii mu pomohlo ve výkonnosti," dodal zkušený kouč.

Hušek nastoupil do druhého poločasu a jednou nové spoluhráče zachránil, když vykopl míč mířící do opuštěné branky.

Sparta vedla poté, co zkušený kapitán Lukáš Vácha precizně proměnil přímý kop. Druholigový Varnsdorf vyrovnal v poslední minutě z penalty.