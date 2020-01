Sparta získala obra z Anglie. Na rozdíl od Dina má jinou roli

Odchovanec jabloneckého fotbalu Lukáš Hušek je velký talent a již v patnácti se vydal do světa na zkušenou do anglického Leicesteru. Nevlastní bratr exsparťana Luboše Huškase stává jednou z variant, jak perspektivně vyřešit složení stoperské dvojice, s níž má Sparta dlouhodobý problém.

„Je to urostlý, fyzicky vybavený obránce s dobrou rozehrávkou oběma nohama. Svou perspektivu a talent potvrzuje v reprezentačním výběru do 20 let, kde podává dobré výkony," říká na klubovém webu sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Lukáš Hušek je novým hráčem Sparty. Urostlý obránce přichází z anglického Leicesteru. Připravovat se bude s B-týmem, za který už odehrál poločas v Tipsport lize proti Varnsdorfu.



Hušek měří úctyhodných 201 centimetrů. Logicky tak vyniká ve vzdušných soubojích, navíc dobře čte hru. „Lukáš se nadále musí zlepšovat ve všech herních činnostech. Na začátku bude působit pod vedením trenéra Václava Kotala, který nadále rozvine jeho potenciál," avizuje Rosický.

Zkušený kouč mohl nového svěřence jen doporučit. „Znám Lukáše ze svého angažmá u dorosteneckého nároďáku. Věřím, že působení v Anglii mu pomohlo ve výkonnosti," říká Kotal.

Mladý obr zamířil do Leicesteru už v patnácti letech. Po dovršení šestnáctých narozenin podepsal s předním týmem anglické ligy profesionální smlouvu. Po třech a půl letech na ostrovech se nyní vrací domů.