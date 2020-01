Považanec prodloužil smlouvu v Jablonci

Fotbalista Jakub Považanec bude nadále pokračovat v Jablonci. Slovenský střední záložník prodloužil se Severočechy končící smlouvu a klubu se nově upsal až do 30. června 2023. Třetí tým ligové tabulky o dohodě informoval na svém webu.

Považanec přišel do české ligy v létě 2014. Nejprve působil v dresu pražské Dukly a před třemi lety přestoupil do Jablonce. Osmadvacetiletý záložník má v nejvyšší soutěži na kontě 160 startů a 12 gólů, v uplynulé podzimní sezoně zasáhl do všech dvaceti kol.

„Jsem v Jablonci spokojený, takže jsem se rozhodl prodloužit smlouvu o tři a půl roku. Když za mnou přišel pan Pelta, tak nebylo co řešit. Věděl jsem, že podepíšu, protože jsme tu i s manželkou spokojení," říká Jakub Považanec na klubovém webu.

V jabloneckém dresu naskočil do 88 zápasů a vstřelil 7 branek. Nejpovedenější byla sezona 2018/2019, kdy si připsal 4 góly a 3 asistence.

„S klubem bych se v nejbližší sezoně chtěl probojovat do kvalifikace o evropské poháry a udržet horní příčky v lize. A co se týče osobních cílů, tak vylepšit si statistiky. Ale to přijde časem. Důležité je, že se daří týmu," plánuje Považanec.

Jablonec naopak opustil ukrajinský obránce Andrij Curikov. Sedmadvacetiletý fotbalista, který se v severočeském klubu neprosadil, se s vedením dohodl na předčasném ukončení smlouvy a zamířil do Dněpru. Na Střelnici přišel v létě, kvůli staršímu zranění však neodehrál ani jeden zápas.